Šéfka penzijní komise: Návrh zákona s reformou penzí bude v pátek

Praha - Návrh zákona s reformou důchodů představí ministerstvo práce v pátek na tiskové konferenci. Norma počítá s rozdělením nynějšího veřejného systému penzí na dva pilíře a se zavedením zaručeného minimálního důchodu. V pořadu Výzva serveru Seznam Zprávy to dnes řekla šéfka důchodové komise Danuše Nerudová. Podle ní navržené paragrafy vycházejí ze zásad, které projednávala komise.

"Není žádným tajemstvím, že hovoříme o rozdělení veřejného pilíře na nultý a první, že hovoříme o tom, že by měl být nějaký minimální důchod garantovaný všem a že by měl být v tom prvním pilíři nějaký zásluhový důchod," uvedla Nerudová. Podle ní bude norma představena na páteční tiskové konferenci.

Nerudová po posledním zasedání komise na konci listopadu řekla, že návrh chystaného zákona vychází z jedné ze tří dříve projednávaných variant reformy, a to z varianty technické. Po rozdělení veřejného systému na dva pilíře by se z nultého vyplácel základní solidární důchod, z prvního pak zásluhová část. Podle zveřejněných podkladů k jednání komise by minimální důchod v technické variantě odpovídal 30 procentům průměrné mzdy. Počítalo se s částkou 10.500 korun.

Zásluhová část důchodu by se platila z odvodů, garantovaný minimální důchod pak podle plánu z daní. Potřeba by tak bylo do pěti let provést i daňovou reformu, řekla už dřív Nerudová.

Nyní tvoří zásluhová část asi čtvrtinu průměrného důchodu a základní výměra, která je stejná pro všechny, asi čtvrtinu. Nové nastavení po reformě by poměr zhruba obrátilo. Pokud by se daňový systém nezměnil, výrazně by vzrostla solidarita a lidé s vyšším výdělkem by dostávali mnohem menší penze než dosud.

Nerudová řekla, že není politička a nedokáže předjímat, zda se dá stihnout přijmout zákon do voleb. Dodala, že jejím úkolem jako šéfky komise bylo najít shodu ve skupině expertů a zástupců politických stran na možném řešení. "Máme křehký návrh, kde byla křehká shoda napříč spektrem," uvedla Nerudová. Podle ní musí být součástí reformy i posílení spoření na stáří.

Do penzí nyní putuje asi 30 procent výdajů státního rozpočtu. Se stárnutím společnosti podíl roste. Podle expertů i některých politiků je důchodová soustava v nynější podobě neudržitelná a propadne se do deficitů. Ty by mohly dosahovat několika procent hrubého domácího produktu, tedy stovek miliard korun.

Nerudová už dřív řekla, že pokud by se penzijní reforma neprovedla a Česko by chtělo zachovat nynější ukazatele udržitelnosti, důchody by za deset let musely klesnout o 11 procent. Dnes uvedla, že koronavirová krize situaci zhoršila a pro zachování nynějšího stavu by se pokles blížil k 20 procentům.

Činnost důchodové komise kritizovali její členové z opozičních stran. Podle nich se dosud nejednalo o zajištění peněz na vyplácení penzí. Některým politikům vadilo i to, že se projednávané návrhy představují veřejnosti jako dohodnutý výsledek.

Změny v penzích doporučuje Česku i Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Radí mimo jiné systém zjednodušit a část penze hradit z daní, ale také pokračovat ve zvyšování důchodového věku podle prodlužování života. Odsouvání věkové hranice však ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) odmítá.