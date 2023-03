Šéfka německé diplomacie je po návštěvě čínského prezidenta v Kremlu zklamaná

Berlín - Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková je po návštěvě čínského prezidenta Si Ťin-pchinga u jeho ruského protějšku Vladimira Putina zklamaná. Pro Čínu to podle ní byla příležitost, jak dostát roli a odpovědnosti stálého člena Rady bezpečnosti OSN, jehož výsadou není jen vznášení veta, ale i práce ve prospěch míru.

Baerbocková upozornila, že prohlášení Moskvy a Pekingu "se nezmiňuje o skutečnosti, že v posledním roce zažíváme ve světě útočnou válku, nebo jak by se to dalo jinými slovy nazvat; jako by tato válka celý rok vůbec nebyla".

Čínský plán urovnání konfliktu na Ukrajině šéfka německé diplomacie označila za poziční dokument, ve kterém není pojmenovaný útočník ani oběť, a proto podle jejího názoru nemůže znamenat "skutečný příspěvek na cestě k míru". Čína má přitom coby stálý člen Rady bezpečnosti OSN mimořádnou odpovědnost, zdůraznila podle agentury DPA Baerbocková.

Putin dnes po setkání se Si Ťin-pchingem řekl, že čínský mírový plán by mohl být základem pro urovnání konfliktu na Ukrajině, Šéf Kremlu ale současně dodal, že dosud nevidí ochotu Západu a Kyjeva jednat v tomto směru.