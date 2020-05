Šéfka komise představí upravený balíček obnovy - video

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová představí dnes návrh upraveného dlouhodobého rozpočtu EU a balíčku obnovy. Stane se tak na mimořádném plenárním zasedání od 13:30 hodin. Po představení návrhu bude plenární zasedání pokračovat rozpravou.

S ohledem na krizi způsobenou nákazou covid-19 si Evropský parlament vyžádal v usneseních přijatých 17. dubna a 15. května zásadní revizi Víceletého finančního rámce (VFR) pro období 2021–2027, jehož součástí je i balíček obnovy.

Evropští poslanci požadují rozsáhlý balíček na podporu ekonomického a sociálního oživení ve výši přibližně dvou bilionů eur začleněný do VFR a nikoli na jeho úkor. Nový sedmiletý rozpočet musí pokrýt naléhavé potřeby občanů a musí se zaměřit na sociální soudržnost a udržitelný ekonomický rozvoj v EU založený na digitální a ekologické transformaci, říkají europoslanci.

Fond by měl být podle poslanců financovaný pomocí dluhopisů na obnovu, které budou garantované rozpočtem EU, a měl by se vyhnout finančnímu inženýrství, které by obcházelo demokratický dohled.

Parlament a Rada budou o nových návrzích diskutovat a na jejich finální podobně se dohodnou během následujících vyjednávání.

Docílit shody na nové podobě VFR může trvat měsíce, EP proto požádal komisi, aby připravila pohotovostní plán, který zajistí hladký finanční start programů EU v roce 2021.

Vystoupení předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové můžete živě sledovat zde.

Tisková konference předsedy EP Davida Sassoliho, na které se vyjádří k Víceletému finančnímu rámci, plánu obnovy a nadcházejícímu předsednictví Německa v Evropské radě, začne v 17 hodin.

Vyjednávací tým Evropského parlamentu pro nadcházející VFR a reformu vlastních zdrojů: Johan Van Overtveldt (ECR), předseda Rozpočtového výboru Jan Olbrycht (EPP), spoluzpravodaj pro VFR Margarida Marquesová (S&D), spoluzpravodajka pro VFR José Manuel Fernandes (EPP), spoluzpravodaj pro vlastní zdroje Valérie Hayerová (RENEW), spoluzpravodajka pro vlastní zdroje Rasmus Andresen (Greens/EFA) Sledujte je na Twitteru: https://twitter.com/EP_Budgets/lists/mff-negotiation-team