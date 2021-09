Šéfka Evropské komise vyzvala k posílení obranné spolupráce EU

Štrasburk - Evropská unie musí i v návaznosti na neúspěch spojenecké mise v Afghánistánu posílit společnou obranu a lépe se připravit mimo jiné na kybernetické hrozby. Prohlásila to dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Unie podle ní pracuje na novém vymezení spolupráce se Severoatlantickou aliancí a zároveň se chystá za francouzského předsednictví EU v první polovině příštího roku svolat summit věnovaný vlastní obraně.

"Co opravdu potřebujeme, to je evropská obranná unie," prohlásila někdejší německá ministryně obrany v před europoslanci tradičním projevu o stavu EU. Zmínila dlouhodobé neúspěšné snahy vytvořit unijní jednotky rychlého nasazení, jejichž vznik ztroskotává na nejednotném přístupu členských zemí. Unie sice i v návaznosti na Afghánistán potřebuje vlastní obranu, ale pokud nebude v členských zemích dostatek politické vůle, nemůže se to podařit, míní šéfka unijní exekutivy.

Řada států evropského bloku je členy NATO a prosazuje především obranu v rámci aliance. Podle von der Leyenové bude i nadále spolupráce s touto organizací klíčová a do konce roku představí EU a NATO nové společné prohlášení o další kooperaci. Unie si však musí poradit i v oblastech, kde se USA či aliance nebudou angažovat, a musí zajistit stabilitu ve svém sousedství a dalších regionech, řekla šéfka komise. Jednotky unijních zemí nyní operují například v subsaharské Africe.

EU podle ní musí zároveň zlepšit výměnu informací zejména od zpravodajských služeb. Von der Leyenová proto navrhla vznik společného informačního centra, jehož cílem má být lepší koordinace výměny informací a příprava EU na možné vnější hrozby. Aby efektivněji čelila potenciálním útokům hackerů, měla by podle ní unie přijmout společná pravidla týkající se kybernetické bezpečnosti.

Evropský blok má podle šéfky své exekutivy rezervy i ve společném fungování armád. Jednou z možností, jak zajistit větší interoperabilitu, je například zvážit osvobození od daně z přidané hodnoty při nákupu obranného vybavení vyvinutého a vyrobeného v Evropě, navrhla von der Leyenová.

Spojenecký odchod z Afghánistánu, kde se chopilo moci radikální hnutí Tálibán, se podepíše na výrazném zhoršení životních podmínek tamních chudých obyvatel. Šéfka komise dnes přislíbila, že Brusel v příštích týdnech připraví novou podporu lidí v Afgánistánu, jejíž součástí bude dalších 100 milionů eur (2,5 miliardy korun) humanitární pomoci. EK již v srpnu oznámila, že čtyřnásobně zvýší letošní objem pomoci pro Afghánce ohrožené hladomorem na 200 milionů.