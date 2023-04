Šéfka Evropské komise přijede 2. května do Prahy, oznámil Pavel

Brusel - Předsedkyně Evropské komise Ursula Von der Leyenová přijede 2. května do Prahy. Oznámil to dnes český prezident Petr Pavel na závěr své třídenní návštěvy Bruselu. Tam se měl původně sejít vedle dalších špiček institucí Evropské unie také s německou političkou, ta však kvůli narození vnuka narychlo zamířila do Německa a schůzku zrušila. S Pavlem si však dnes telefonovala a nabídla náhradní schůzku v Praze.

"Vyjádřila lítost nad tím, že jsme se dnes sejít nemohli, navrhla setkání v Praze, připravujeme ho na 2. května," řekl Pavel po telefonátu se šéfkou unijní exekutivy.

V české metropoli by měli probírat témata, která prezident řešil s dalšími lídry, tedy předsedou Evropské rady Charlesem Michelem a předsedkyní Evropského parlamentu Robertou Metsolaovou. Byly mezi nimi zejména další podpora Ukrajiny, jejímž jsou Pavel i česká vláda silným zastáncem, či budoucnost vztahů EU se Spojenými státy a Čínou.