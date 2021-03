Šéfka EMA: Nejsou důkazy, že by AstraZeneca byla příčinou potíží

Stockholm/Riga/Paříž - V současnosti nic nenaznačuje, že by vakcína od společnosti AstraZeneca způsobovala krvácení či krevní sraženiny, kvůli nimž řada zemí Evropské unie v minulých dnech pozastavila očkování touto látkou. Uvedla to dnes šéfka Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) Emer Cookeová. Dodala, že přínos očkování touto vakcínou stále převažuje nad možnými riziky. Hodnocení několika případů vážných potíží a úmrtí podle ní pokračuje a experti agentury své závěry oznámí ve čtvrtek.

Více než desítka unijních zemí včetně Německa či Francie v posledních dnech a hodinách dočasně přestala očkovat vakcínou britsko-švédské firmy kvůli vážným komplikacím hlášeným z řady států. Země nyní čekají na stanovisko expertů z EMA.

"Tato situace není neočekávaná. Když očkujete miliony lidí, je nevyhnutelné, že dochází ke vzácným či závažným případům onemocnění následujícím po vakcinaci," řekla dnes novinářům Cookeová.

Agentura podle ní nyní hodnotí, zda problémy vyvolalo očkování, či zda se objevily nezávisle na něm. Dosavadní zkoumání expertů nenaznačuje, že by vakcíny přímo způsobovaly obtíže hlášené z evropských států.

"Stále jsme pevně přesvědčeni, že přínos vakcíny AstraZeneca při prevenci covidu-19 spojeného s rizikem hospitalizace či úmrtí převažuje nad riziky těchto vedlejších efektů," prohlásila Cookeová.

Expertní tým EMA se podle ní minulý týden scházel prakticky denně, aby podrobně zkoumal okolnosti jednotlivých případů spojených s vakcínou AstraZeneca, jichž byly hlášeny desítky. Výsledek zkoumání, která pokračují i dnes, by skupina měla sdělit ve čtvrtek odpoledne.

EMA doporučila používání vakcíny koncem ledna po takzvaném průběžném hodnocení. Podobně jako u ostatních schválených očkovacích látek proto musí výrobce průběžně v dalších letech dodávat nová data umožňující podrobnější hodnocení její efektivity. Podle Cookeové nicméně nebyly zmíněné vedlejší účinky mezi nežádoucími následky, které byly zjištěny při testování vakcíny.

Stejně jako u AstraZeneky podle ní EMA průběžně zkoumá případy nahlášených vedlejších účinků i u dalších již schválených vakcín.

Očkování vakcínou AstraZeneky pozastavilo Švédsko či Lotyšsko

Mezi státy, které pozastavily očkování proti covidu-19 vakcínou od firmy AstraZeneca, přibylo Švédsko, Lotyšsko a Lucembursko. V pondělí se k tomuto kroku rozhodly Německo, Francie a Itálie poté, co několik zemí ohlásilo možné vedlejší účinky této očkovací látky. Světová zdravotnická organizace (WHO) oznámila, že žádné prokázané spojení neexistuje a není důvod k panice, informovala agentura Reuters. Podle šéfky EMA nejsou důkazy, že by AstraZeneca byla příčinou potíží.

Rakouský kancléř Sebastian Kurz po dnešním jednání s několika dalšími premiéry ve Vídni uvedl, že občany znejisťuje, že některé země očkování pozastavily a jiné ne. Doufá v rychlé vyjasnění situace. Rakousko k tomuto kroku zatím nepřistoupilo.

"Švédský úřad veřejného zdraví se rozhodl pozastavit používání proticovidové vakcíny AstraZeneky, dokud Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) nedokončí zkoumání možných vedlejších účinků," uvedl úřad v prohlášení.

Švédští severští sousedi Dánsko a Norsko ohlásili izolované případy krvácení, krevních sraženin a nízkého množství krevních destiček po podání vakcíny AstraZeneky.

Dočasné přerušení očkování tímto preparátem až na dva týdny dnes ohlásilo také Lotyšsko, které to označilo za "preventivní opatření". Žádné ze zmiňovaných zdravotních problémů nebyly u osob očkovaných v Lotyšsku vakcínou AstraZeneky zaznamenány.

Pro stejný postup se rozhodlo také Lucembursko, které oznámilo, že jde o preventivní opatření do doby, než bude k dispozici analýza EMA. Uvedlo to v pondělí večer lucemburské ministerstvo zdravotnictví.

"Věříme našim expertům, kteří učinili jasné rozhodnutí všechny povolené vakcíny i nadále používat. Kromě toho doufám, že ze strany EMA dojde k vyjasnění," poznamenal Kurz.

Francouzský ministr zdravotnictví Olivier Véran dnes oznámil, že očekává čtvrteční verdikt evropské vědecké komunity ohledně vakcíny AstraZeneky, který by umožnil co nejdříve obnovit očkování touto látkou. Novinářům řekl, že poměr rizika a přínosu je stále ve prospěch očkování.

Šéf francouzské očkovací strategie Alain Fischer dnes dodal, že pozastavení vakcinace látkou AstraZeneky bude jen dočasné. Počet případů lidí, u nichž se projevily nepříznivé vedlejší účinky, zůstává malý, řekl rozhlasové stanici France Inter.