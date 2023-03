Šéfka EK: Přístup Číny k Putinově válce ovlivní budoucí vztahy Pekingu s EU

Brusel - Čína má odpovědnost za konstruktivní roli při vyjednání spravedlivého míru na Ukrajině, který respektuje územní svrchovanost napadené země. Budoucí směřování vztahů Evropské unie s asijskou velmocí bude záležet na tom, jak se Peking postaví k válce vedené Ruskem. Prohlásila to dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, podle níž by se EU neměla od Číny ekonomicky odstřihnout, ale snižovat rizika.

Čína se pod vedením prezidenta Si Ťin-pchinga stává v poslední době represivnější vůči svým obyvatelům a asertivnější směrem do zahraničí, konstatovala šéfka unijní exekutivy, která příští týden spolu s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem vyrazí do Pekingu. Čína podle ní během války na Ukrajině zcela převážila na svou stranu vůdčí roli ve vztahu s Ruskem, což ukázala i nedávná návštěva čínského prezidenta u ruského prezidenta Vladimira Putina. Čína by měla svou roli využít a jako stálý člen Rady bezpečnosti OSN přispět k vyjednání spravedlivého míru.

"V této věci musíme být upřímní. To, jak bude Čína dále přistupovat k Putinově válce, bude určujícím faktorem pro další vývoj vztahů mezi EU a Čínou," řekla německá politička v projevu v bruselském think tanku European Policy Centre. Čína v souvislosti s válkou a západními protiruskými sankcemi zvýšila odběr ruských energií a dodává Moskvě řadu technologií. K přímým dodávkám zbraní, před nimiž Západ Peking varoval, však dosud Čína nesáhla.

Evropský blok by podle von der Leyenové měl snižovat rizika, která ze vztahu s komunistickou diktaturou plynou, avšak neměl by se zbavovat ekonomických a obchodních vazeb, z nichž unijní země profitují. Pětina evropského dovozu zboží pochází z Číny, kam naopak míří devět procent vývozu. Obchodní vztahy jsou podle šéfky EK nevyvážené a ovlivňují je masivní státní zásahy Pekingu a mnohdy neférová obchodní politika. Von der Leyenová připomněla například čínský obchodní nátlak na Litvu, která posílila vazby s Tchaj-wanem. V reakci na to se tento týden EU shodla na zavedení sankčního systému, který by měl podobnému zastrašování napříště předcházet.

"Musíme tento vztah znovu vyvážit na základě transparentnosti, předvídatelnosti a oboustrannosti," prohlásila. Investiční dohoda, kterou EU uzavřela s Čínou v roce 2020 a jež měla toto vyvážení zajistit, potřebuje podle von der Leyenové přehodnotit kvůli změnám geopolitického kontextu posledních let. EU se po covidové pandemii snaží snižovat svou závislost na dodávkách strategických surovin z Číny a omezuje využívání některých jejích technologií.

Naproti tomu Čína by podle šéfky komise jako "systémový rival" neměla od evropských firem získávat "kapitál, expertizu a znalosti", které jsou využitelné pro zvýšení "vojenských a zpravodajských schopností vedoucích k ohrožení národní bezpečnosti". EK proto letos připraví instrukce, jak by měly evropské firmy vyvážející citlivé technologie postupovat ve vztahu k Číně, dodala.