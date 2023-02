Šéfka EK přijela dovršit úpravu pobrexitového režimu v S. Irsku

Londýn - V anglickém Windsoru se odpoledne sešli britský premiér Rishi Sunak a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, aby dokončili vyjednávání o úpravě pobrexitového uspořádání v Severním Irsku. Očekává se, že dohodu o změně tzv. severoirského protokolu oznámí ještě během odpoledne. Cílem je zjednodušit vývoz zboží ze zbytku Británie do Severního Irska a také ukončit politický pat v tomto britském regionu, kde odpůrci protokolu blokují fungování parlamentu.

"Těším se, že otočíme list a otevřeme s naším partnerem a přítelem novou kapitolu," uvedla po příjezdu do Británie von der Leyenová. Asi o dvě hodiny později ji Sunak přivítal v královském sídle Windsor, informovala zpravodajská společnost BBC. Šéfka unijní exekutivy, která vyjednává jménem EU, měla odpoledne na programu také audienci u krále Karla III.

Očekávaná dohoda, která v zákulisí vznikala od loňského podzimu, by mohla ukončit tahanice mezi Bruselem a Londýnem trvající od roku 2021, kdy severoirský protokol vstoupil v platnost v návaznosti na odchod Británie z Evropské unie. Obě strany chtěly i po "rozvodu" zachovat otevřenou hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou a nakonec se dohodly na tom, že na britský region se budou dál vztahovat pravidla jednotného unijního trhu. Británie však tento režim neuvedla plně do praxe, zatímco zástupci tzv. unionistů v Severním Irsku začali kvůli nesouhlasu s uspořádáním bojkotovat regionální samosprávu.

Podrobnosti ohledně projednávaných změn nebyly před dnešní schůzkou jasné, stejně jako to, zda budou dostatečné pro nejsilnější unionistickou stranu DUP, která je v procesu klíčovým hráčem. Premiér Sunak a jeho spojenci podle britských médií strávili poslední dny snahou získat pro svůj plán nejen její podporu, ale také euroskeptické křídlo vládní Konzervativní strany.

Podle neoficiálních informací se Británie s EU dohodly na vytvoření dvoukoridorového systému, od něhož si Londýn slibuje omezení bariér pro vývoz zboží z Anglie, Walesu a Skotska do Severního Irska. Jisté druhy zboží určené ke spotřebě v Severním Irsku by za tohoto scénáře nemusely procházet kontrolami, přestože by de facto přicházely na unijní trh. Dále se spekulovalo o úpravě v mechanismu vymáhání protokolu s ohledem na roli Soudního dvora EU nebo o posílení role severoirského parlamentu při aplikaci unijních pravidel.

Sunak a von der Leyenová by mohli podrobnosti oznámit při tiskové konferenci, která byla původně ohlášená na 16:30 SELČ. Večer má pak britský premiér o vývoji informovat dolní komoru britského parlamentu.