Šéfka EK představí plán na podporu ekonomiky v reakci na subvence USA

Brusel - Plán podpory evropských firem čelících dopadům ruské agrese na Ukrajině a chystaným masivním americkým subvencím představí dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Unijní činitelé naznačují, že půjde spíše o zjednodušení některých administrativních pravidel než o návrh přímé finanční podpory, na kterou nemají členské země jednotný pohled.

Lídři unijních zemí budou příští týden v Bruselu debatovat o tom, jak pomoci evropské ekonomice vyrovnat se s drahými energiemi nebo s očekávanými dopady bezprecedentní státní podpory pro americké firmy. Komise by chtěla letos navrhnout vytvoření nového "fondu suverenity", úpravu pravidel státní podpory pro klimaticky šetrné či digitální projekty nebo novou normu umožňující rychlejší rozvoj zelených technologií.

Dnešní plán má být prvním krokem na této cestě. Podle informací uniklých do médií půjde o návrhy zaměřené na efektivnější a rychlejší schvalování projektů pro firmy věnující se například produkci obnovitelných zdrojů energie. O finanční podpoře by v něm neměla být řeč, neboť chce komise počkat na výsledek summitu. Na něm se očekává zásadní debata mezi zastánci dalšího společného financování unijní ekonomiky a zeměmi obávajícími se nových dluhů. Do první skupiny patří například Itálie, Řecko či Španělsko, do druhé skupiny Německo, Nizozemsko nebo Česko.