Šéfka EK: Komise navrhne zákon o produkci munice v EU, má to urychlit výrobu

Evropská komise navrhne zákon o produkci munice v Evropské unii, mělo by to urychlit výrobu na kontinentu. Oznámila to i v souvislosti s podporou Ukrajiny napadené Ruskem předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová po dnešním setkání s prezidentem Petrem Pavlem v Praze. Celková podpora států EU Ukrajině činila přes 68 miliard eur (zhruba 1,6 bilionu korun).

Pavel ocenil, že Von der Leyenová dlouhodobě podporuje Ukrajinu z hlediska materiálních dodávek. Zmínil především munici, která je podle prezidenta v současnosti zásadní pro obranu Ukrajiny a její případnou protiofenzivu. Se šéfkou EK hovořil také o vztazích s Čínou. Státy EU podle něj musejí vytvořit protiváhu ve strategickém soupeření s asijskou velmocí, která nesdílí s demokratickými státy společné hodnoty.