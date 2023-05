Šéfka EK: Komise navrhne zákon o produkci munice v EU, má to urychlit výrobu

Praha - Evropská komise (EK) navrhne zákon o produkci munice v Evropské unii, mělo by to urychlit výrobu na kontinentu. Oznámila to i v souvislosti s podporou Ukrajiny napadené Ruskem předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová po dnešním setkání s prezidentem Petrem Pavlem v Praze. Celková podpora států EU Ukrajině činila přes 68 miliard eur (zhruba 1,6 bilionu korun), každodenní hmatatelná pomoc musí pokračovat, uvedla.

Pavel ocenil, že Von der Leyenová dlouhodobě podporuje Ukrajinu z hlediska materiálních dodávek. Zmínil především munici, která je podle prezidenta v současnosti zásadní pro obranu Ukrajiny a její případnou protiofenzivu. Se šéfkou EK hovořil také o vztazích s Čínou. Státy EU podle něj musejí vytvořit protiváhu ve strategickém soupeření s asijskou velmocí, která nesdílí s demokratickými státy společné hodnoty.

Von der Leyenová také poděkovala českým občanům za příkladnou solidaritu s ukrajinskými uprchlíky. Česko přijalo nejvyšší počet uprchlíků v přepočtu na počet obyvatel.

"Členské státy se shodly na tom, že budou i nadále financovat dodávky munice. Jsem ráda, že dnes mohu oznámit, že Evropská komise zítra (ve středu) na schůzi navrhne konkrétně zákon o produkci munice v EU, což by mělo urychlit výrobu munice v Evropě," poznamenala Von der Leyenová. "Návrh legislativy bude obsahovat i financování ve výši asi 500 milionů eur (zhruba 11,8 miliardy korun), se spolufinancováním členských států to bude jedna miliarda eur (asi 23,6 miliardy Kč)," dodala.

Pavel ocenil stanoviska šéfky EK ve vztahu k Ukrajině, Číně či rozšiřování EU. "Oceňuji její konzistenci a odvahu při vyjadřování názorů, které ne vždy jsou přijímány s jednomyslným pochopením," řekl. Kladně se vyjádřil k přístupu Von der Leyenové k možnému budoucímu členství Ukrajiny v EU. "Víme, že nebude jednoduché, ale jsme připraveni jít tomu naproti a Ukrajině pomáhat překonat všechny překážky," řekl prezident. Rozšíření bloku je podle něj v zájmu celé Evropy, její stability a bezpečnosti.

Pavel s Von der Leyenovou jednali necelou půlhodinu. Krátce se dotkli také vztahů s Čínou. Všechny demokratické země by podle české hlavy státu měly kooperovat na společné politice vůči Číně. "Abychom byli schopni společně vytvořit dostatečnou protiváhu ve strategickém soupeření s Čínou ve všech oblastech," konstatoval. Čína a demokratické země podle něj nesdílejí společné hodnoty, mají odlišné dlouhodobé strategické cíle. "Z tohoto pohledu se na naše vztahy s Čínou musíme dívat," dodal Pavel.