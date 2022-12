Šéfka EK: EU by v reakci na dotační balíček USA měla upravit státní podpory

Brusel - Evropská unie by měla zlepšit pravidla pro státní podporu a zvážit vyšší financování přechodu na zelenou ekonomiku, aby zabránila odlivu investic kvůli novému americkému balíčku dotací na zelenou energii známému jako zákon o snížení inflace (IRA). EU a USA by také měly spolupracovat v oblasti čisté ekonomiky. Uvedla to dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

IRA byl přijat letos v létě. Země EU se však na něj dívají s velkou nelibostí. EU se obává, že zákon může díky svým štědrým daňovým úlevám odlákat podniky z unie a znevýhodnit evropské společnosti, od výrobců aut po výrobce ekologických technologií.

Podle von der Leyenové je konkurence správná, ale tato konkurence musí respektovat rovné podmínky. "(Americký) zákon o snížení inflace nás přiměl k zamyšlení nad tím, jak můžeme zlepšit naše rámce státní podpory a přizpůsobit je novému globálnímu prostředí," uvedla von der Leyenová.

EU by měla podle ní reagovat na hrozby, které by americký zákon mohl představovat, zlepšením podmínek pro státní podpory, aby usnadnila veřejné investice, a přehodnocením potřeby dalšího financování přechodu na zelené technologie. Je třeba také spolupracovat se Spojenými státy na řešení některých nejvíce znepokojivých aspektů jejich zákona a zmírnění konkurenčních nevýhod.

USA a EU by měly podle von der Leyenové spolupracovat, aby podpořily pokrok v přechodu na zelené technologie, například dosažením dohody na společných standardech infrastruktury pro nabíjení elektromobilů nebo dohody o důležitých surovinách pro čisté technologie, jejichž produkci a zpracování kontroluje Čína.

Téma IRA bude jedním z hlavních témat, která mají být na programu pondělního zasedání Rady EU a USA pro obchod a technologie. Zasedání se mimo jiné zúčastní americký ministr zahraničí Antony Blinken, americká ministryně obchodu Gina Raimondová, obchodní zmocněnkyně USA Katherine Taiová, eurokomisař pro obchod Valdis Dombrovskis a evropská komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová, uvedla agentura Reuters.