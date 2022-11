Šéfka ECB neočekává, že míra inflace v eurozóně už dosáhla vrcholu

Brusel - Prezidentka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová by byla překvapena, kdyby inflace v eurozóně už dosáhla vrcholu. Řekla to dnes evropským zákonodárcům. Její vyjádření podle analytiků naznačuje, že zvyšování úrokových sazeb z poslední doby ještě není u konce.

"Ráda bych viděla, že inflace v říjnu dosáhla svého vrcholu, ale obávám se, že tak daleko to ještě není," prohlásila. Existuje podle ní ještě příliš mnoho nejistoty, než aby se dalo předpokládat, že inflace skutečně dosáhla svého vrcholu, a to zvláště v jednom bodě - tam, kde se vysoké náklady na energie na velkoobchodní úrovni promítají do maloobchodních cen.

Celkové tempo růstu spotřebitelských cen v listopadu zřejmě poprvé po roce a půl zpomalilo. Zůstalo ale nad deseti procenty, jak předpovídají téměř všichni ekonomové. Údaje o inflaci v eurozóně statistici zveřejní ve středu.

Investoři nyní hledají jakoukoliv známku toho, že zájem ECB o masivní zvyšování úrokových sazeb po nejrazantnějším zvyšování nákladů na půjčky za dobu její existence by mohl začít slábnout. Navíc v době, kdy se eurozóna připravuje na recesi.

Někteří členové Rady guvernérů ECB již vyzvali ke zpomalení tempa zvyšování úroků, mimo jiné i kvůli plánům začít se zbavovat dluhopisů za pět bilionů eur (121,6 bilionu Kč) nakoupených v době nedávných krizí. Jiní však vidí jen malý prostor pro zmírnění tempa zvyšování úroků, když inflace dosahuje více než pětinásobku dvouprocentního cíle ECB.

Lagardeová dodala, že při rozhodování, jak hodně a na jakou výši úroky porostou, bude ECB vycházet z aktualizovaného výhledu, přetrvávání šoků, reakce mezd a inflačních očekávání. To podle ní může znamenat, že při přetrvávajících cenových tlacích se náklady na půjčky dostanou na úroveň, která omezí hospodářský růst.