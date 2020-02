Šéfka CDU skončí na čele strany, nebude kandidovat na kancléřku

Berlín - Předsedkyně německé Křesťanskodemokratické unie (CDU) Annegret Krampová-Karrenbauerová skončí letos v čele strany a příští rok nebude kandidovat na kancléřku. Politička to dnes oznámila na zasedání vedení křesťanských demokratů v Berlíně. Její krok je i důsledkem politické krize v Durynsku, při níž se ukázalo, že ve straně, která v Německu nejčastěji nominuje kancléře, nemá dostatečnou autoritu.

Sedmapadesátiletá Krampová-Karrenbauerová dnes svým kolegům řekla, že chce do léta zorganizovat proces výběru kandidáta na kancléře, a pak se vzdát svého předsednictví. Oba tyto posty by podle ní měl zastávat jeden politik.

Dosud se počítalo s tím, že křesťanští demokraté kandidáta na kancléře vyberou na prosincovém sjezdu. Opakovaně se přitom mluvilo o tom, že by se jím nemusela stát ministryně obrany, tedy Krampová-Karrenbauerová, která chce nadále zůstat členkou vlády, ale někdo jiný. Nejčastěji se přitom skloňovala jména ministerského předsedy největší spolkové země Severního Porýní-Vestfálska Armina Lascheta, ministra zdravotnictví Jense Spahna a bývalého šéfa poslanců konzervativní unie CDU/CSU Friedricha Merze.

Dvojici posledně jmenovaných politiků Krampová-Karrenbauerová porazila v souboji o předsednický post CDU v prosinci 2018, kdy v čele dlouhodobě nejsilnější německé strany po více než 18 letech nahradila kancléřku Angelu Merkelovou.

Bývalé sárské premiérce, která svým klidným a pragmatickým politickým stylem právě Merkelovou značně připomíná, se ale nepodařilo křesťanské demokraty dovést k výrazným úspěchům. Naopak, pod jejím vedením v několika zemských volbách utrpěli výrazné ztráty, což oslabilo autoritu předsedkyně strany.

Vše vyvrcholilo minulý týden ve středu ve východoněmeckém Durynsku, když navzdory naléhání a prosbám Krampové-Karrenbauerové tamní křesťanští demokraté při volbě ministerského předsedy hlasovali pro Thomase Kemmericha (FDP). Ten byl také nakonec překvapivě díky jejich hlasům i hlasům svobodných demokratů a politiků pravicově populistické až radikální Alternativy pro Německo (AfD) zvolen. Bylo to vůbec poprvé, kdy AfD někomu pomohla do premiérského postu.

Durynské hlasování je v Německu vnímáno jako prolomení tabu a například Merkelová, která je důsledně proti jakékoli spolupráci s AfD, ho označila za neodpustitelné. Právě středeční volbou dnes argumentovala i Krampová-Karrenbauerová. Existuje podle ní nevyjasněný vztah mezi částmi CDU na jedné straně a AfD a Levicí na straně druhé. Ona je přitom proti spolupráci s oběma.

Spolu se sesterskou Křesťanskosociální unií (CSU), jejíž šéf Markus Söder by se možná také mohl stát kandidátem na kancléře, je CDU dlouhodobě nejsilnější politickou silou spolkové republiky. Jejími členy byli všichni nejdéle působící pováleční kancléři - Konrad Adenauer (14 let), Helmut Kohl (16 let) i Merkelová (zatím přes 14 let).

Exšéf SPD: SRN čekají předčasné volby; AfD chce konec Merkelové

Bývalý šéf německé sociální demokracie (SPD) Sigmar Gabriel je přesvědčen, že po oznámené rezignaci předsedkyně CDU Krampové-Karrenbauerové čekají Německo předčasné volby. Politici CDU hovoří o nezvykle vážné situaci pro stranu. Pravicově populistická Alternativa pro Německo (AfD) zase požaduje rezignaci kancléřky Angely Merkelové (CDU).

"Domnívám se, že to nebude dlouho trvat a budou nové volby," řekl Gabriel listu Bild. Konec Krampové-Karrenbauerové, která se nebude ani ucházet o post kancléřky, je podle něj logickým důsledkem toho, že se nedokázala prosadit v Durynsku, kde proti její vůli křesťanští demokraté hlasovali pro kandidáta na ministerského předsedu, jehož podpořila také AfD. Německo podle Gabriela nyní zažívá konec druhé velké lidové strany.

Podle ministra hospodářství Petera Altmaiera (CDU) se jeho strana nachází v nezvykle vážné situaci. "Jde o naši budoucnost jako moderní lidové strany středu," řekl dnes v Berlíně. Předseda sesterské Křesťanskosociální unie (CSU) Markus Söder na twitteru napsal, že je nutné, aby si CDU od základu vyjasnila své personální i obsahové uspořádání. Pro krok Krampové-Karrenbauerové, s níž se mu dobře spolupracovalo, má podle svých slov velký respekt.

"Mám velký respekt před tímto neočekávaným rozhodnutím," napsal na twitteru také ministr zdravotnictví Jens Spahn (CDU), podle něhož je zásluhou Krampové-Karrenbauerové, že se CDU a CSU znovu sblížily. Předtím je několik let dělily spory o migrační politiku. Tehdy ještě křesťanské demokraty vedla Merkelová, která v čele strany skončila v prosinci 2018.

Právě šéfka německé vlády by nyní měla podle místopředsedkyně AfD Beatrix von Storchové také skončit, protože nese zodpovědnost za současný stav CDU.

Šéfka zelených Annalena Baerbocková zase vyzvala konzervativní unii CDU/CSU, aby vyjasnila, jak může za těchto podmínek být spolková vláda stabilní. Situace pro Německo je podle ní dramatická.