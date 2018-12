Berlín - Nová předsedkyně německých křesťanských demokratů Annegret Krampová-Karrenbauerová se nechce stát ministryní ve vládě konzervativní unie CDU/CSU a sociálních demokratů (SPD). Řekla to listu Saarbrücker Zeitung. Na čele CDU šestapadesátiletá politička vystřídala po 18 letech Angelu Merkelovou, která ale nadále zůstává šéfkou vlády.

"Zúčastnila jsem se volby předsedy, protože chci zastávat samostatné pozice konzervativní unie. Na to nemusím být ve vládě," uvedla Krampová-Karrenbauerová, která se předsedkyní křesťanských demokratů stala velmi těsně, když získala jen o 35 hlasů z celkem 999 více než bývalý šéf poslanecké frakce CDU/CSU Friedrich Merz.

Pokud by Krampová-Karrenbauerová vstoupila do vlády, k čemuž ji vyzval například předseda durynské CDU Mike Mohring, dostala by se do zvláštní pozice. Stranicky by sice byla šéfkou Merkelové, ve vládě by jí ale byla podřízená.

Právě za pokračovatelku Merkelové je politička, které se přezdívá AKK, do značné míry považována - má podobný politický styl a s kancléřkou sdílí i řadu priorit. Pozorovatelé ale upozorňují na to, že je na rozdíl od své předchůdkyně v čele strany sociálně konzervativnější a zastává odlišné názory třeba v otázce migrace nebo debatní kultury uvnitř CDU.

Do budoucna se počítá s tím, že se bývalá sárská premiérka Krampová-Karrenbauerová bude ucházet také o post kancléřky. Merkelová by v něm ráda zůstala do konce volebního období v roce 2021. Jestli tak dlouho vydrží vláda, je ale podle mnohých zejména kvůli velmi kritickému postoji řady sociálních demokratů nejisté. O pokračování koalice se má rozhodovat na podzim 2019, kdy strany podle koaliční smlouvy posoudí dosavadní spolupráci.