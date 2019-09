Šéfka CDU jasně vyloučila možnost spolupráce s AfD v Sasku

Berlín - Předsedkyně křesťanských demokratů (CDU) Annegret Krampová-Karrenbauerová dnes jasně vyloučila možnost koalice s protiimigrační Alternativou pro Německo (AfD) v Sasku, kde se v neděli uskutečnily zemské volby. Šéf AfD Alexander Gauland ale věří, že se uvnitř CDU hlasy požadující spolupráci obou stran ozvou. CDU volby se ziskem 32,1 procenta hlasů vyhrála právě před AfD, která obdržela 27,5 procenta. Obě strany by v parlamentu měly pohodlnou většinu.

V rozhovoru pro veřejnoprávní televizi ARD označila Krampová-Karrenbauerová výsledek hlasování ve spolkové zemi sousedící s Českem za složitý. Křesťanští demokraté zde sice vyhráli, získali ale nejnižší podporu od znovusjednocení Německa v roce 1990.

Zároveň ocenila kampaň saského ministerského předsedy a svého stranického kolegy Michaela Kretschmera, i to, že se vůči AfD jasně vymezil. Kretschmer se nechal opakovaně slyšet, že nepůjde do koalice s AfD, ani s Levicí. Na otázku, jestli si její strana může dovolit nechat čtvrtinu voličů, kteří byli pro AfD, stát mimo, odpověděla, že ano. Žádná spolupráce s AfD nebude, zdůraznila.

Předseda protestní strany, která v Sasku téměř ztrojnásobila svůj předchozí výsledek, Gauland ale věří, že se uvnitř CDU objeví hlasy, aby strana s AfD alespoň jednala. Očekává totiž, že rozhovory o příští koalici, kterou by CDU mohla sestavit se sociálními demokraty (SPD) a Zelenými, budou v případě ekologické strany složité. "Pak se skutečně naskytne otázka: Není lepší promluvit si s AfD?" míní Gauland.

Spolupráci s Alternativou pro Německo, kterou mnozí považují za pravicově populistickou až radikální, znovu odmítla i SPD, která taktéž před AfD vyhrála nedělní hlasování ve východoněmeckém Braniborsku. "Ano, v každém případě. SPD má ve svém DNA, že se vždy stavěla proti pravicovému extremismu," řekla úřadující předsedkyně SPD Manuela Schwesigová na otázku, jestli sociální demokraté i nadále odmítají spolupracovat s AfD.

V Braniborsku by SPD s AfD, která se podle drážďanského politologa Hansa Vorländera bude dále radikalizovat, pohodlně dosáhla na parlamentní většinu. Pro sociální demokraty zde hlasovalo 26,2 procenta voličů a pro AfD 23,5 procenta. Nová koalice ale nejspíš vznikne na půdorysu SPD, Levice a Zelených.

Německá média píší po volbách o zásadních změnách i vzestupu AfD

Po zemských volbách v Sasku a Braniborsku píší německá média o historické změně v rozložení politických sil, o masivních ztrátách křesťanských (CDU) a sociálních demokratů (SPD) i o tom, že protiimigrační Alternativě pro Německo (AfD) zjevně neškodí extremismus. Všímají si také toho, že vedení celoněmeckých koaličních stran CDU i SPD na své dosud nejhorší výsledky v obou východoněmeckých zemích reagovalo prakticky s ulehčením.

"Všechno ještě jednou dobře dopadlo? Na okamžik by tomu někdo mohl uvěřit. V Sasku je CDU vpředu, stejně jako posledních 30 let. V Braniborsku to bylo těsnější, ale i tady sociální demokraté dokázali proběhnout cílem jako první," píše list Süddeutsche Zeitung, podle něhož by se tak mohlo zdát, že svět je stejný jako před volbami.

"Nic by ale nebylo větším omylem," tvrdí deník, podle kterého nezůstane skoro nic jako dosud. Začne to už u vlád v obou spolkových zemích, které budou muset skončit. Na jejich místo přijdou nejspíše koalice, které zde ještě nikdy nepůsobily.

"CDU v Sasku a SPD v Braniborsku budou nyní muset vytvořit komplikovaná spojenectví, pokud chtějí nadále vládnout," poznamenává také list Mittelbayerische Zeitung, podle něhož jsou nenávratně pryč doby, kdy CDU a SPD měly společně velké většiny parlamentních křesel.

"Staré pravdy na Východě už neplatí," podotýká také server Spiegel Online. Přesto podle něj i řady dalších médií na špatné výsledky politici CDU a SPD reagují s ulehčením, protože vše mohlo zvláště v případě vítězství AfD, která v obou volbách skončila druhá, dopadnout ještě výrazně hůř. A už jen proto jsou nedělní výsledky "skoro něco jako úspěch pro CDU a SPD".

Postoje dvojice stran po volbách, které znamenají "historický posun v rozložení politických stran", si všímá i komentátor zpravodajské televize n-tv. I hořké ztráty díky tomu, že každá z nich v jedné zemi nejspíš zůstane u moci, prodávají CDU a SPD jako volební vítězství.

Řada komentátorů se věnuje také protestní AfD, která v obou volbách výrazně posílila, do žádné z vlád ale kvůli odmítavému postoji ostatních stran nesměřuje. Podle listu Leipziger Volkszeitung je dobrou zprávou právě to, že v Sasku díky povedenému závěru volební kampaně ze strany CDU, která v posledních týdnech získala řadu hlasů, bude možné vytvořit stabilní vládu demokratických stran.

Také podle listu Augsburger Allgemeine nemohou být koalice s AfD řešením současné politické situace. Strany ale musí uvažovat také o tom, že důsledné stranění se AfD dává tomuto subjektu šanci snadno se prezentovat jako oběť. Deník zároveň konstatuje, že volby ukázaly, že většinu voličů od AfD neodrazují ani temné a radikální stránky tohoto uskupení.

Podobně to vidí Spiegel Online, který píše, že extremismus AfD neškodí. Velká část veřejnosti podle něj nemá zábrany volit stranu, která se pohybuje na hranici pravicového extremismu. "Naopak: AfD se - navzdory, nebo díky své radikálnosti - stala rozhodujícím faktorem na Východě."