Šéfem ÚOHS má být Mlsna, vzešel z výběrového řízení

Praha - Novým předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) má být náměstek ministra vnitra Petr Mlsna. Vláda navrhne jeho jmenování prezidentovi Miloši Zemanovi, schválila to na dnešním zasedání. Pokud jej hlava státu jmenuje, Mlsna nastoupí do úřadu 2. prosince. Premiér Andrej Babiš (ANO) to řekl na tiskové konferenci po jednání kabinetu. Zeman dříve v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes uvedl, že Mlsna je velice vhodným kandidátem.

Mlsna nahradí Petra Rafaje, který k 1. prosinci rezignoval. Mlsna ČTK řekl, že chce obnovit důvěryhodnost antimonopolního úřadu v odborných kruzích i u veřejnosti. "Chtěl bych obnovit kredibilitu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nejen v odborných kruzích, ale také u široké veřejnosti. Myslím si, že je to ten nejklíčovější krok v tom prvním roce mého působení," uvedl.

Dvaačtyřicetiletý Mlsna vzešel z výběrového řízení, do kterého se přihlásilo 11 uchazečů. Jedním z nich byl bývalý ministr dopravy za ANO Vladimír Kremlík, dalšími například bývalí místopředsedové antimonopolního úřadu Robert Neruda a Michal Petr, nynější první místopředseda úřadu Hynek Brom a státní tajemník ministerstva zemědělství Jan Sixta.

Babiš uvedl, že všichni kandidáti splnili kvalifikační předpoklady. "Jednalo se o kvalitní kandidáty. Po provedených pohovorech a individuálním hodnocení byl jako nejvhodnější kandidát vybrán pan Mlsna. V hodnocení získal nejvíc bodů, 86 z možných 90," poznamenal. Mlsnu ocenil také jako jednoho z nejkvalitnějších legislativců ve vládě. Druhý skončil Petr s 82 body, třetí Sixta s 81 body. "Pokud by někdo měl zájem, může přijít na úřad vlády si vyslechnout zvukový záznam z pohovoru," řekl Babiš. Mlsna s tím podle něj souhlasil.

Ve výběrové komisi byli místopředsedkyně vládního Výboru pro personální nominace Yvona Charouzdová, ředitel odboru práva veřejných zakázek ministerstva pro místní rozvoj Vlastimil Fidler a státní tajemník ministerstva vnitra Josef Postránecký.

Mlsna opustí post náměstka ministra vnitra, který je zodpovědný například za organizaci voleb. Výběr jeho nástupce se bude řídit zákonem o státní službě, řízením sekce bude do uzavření výběrového řízení pověřen jeden z ředitelů sekce, uvedl Mlsna.

Babiš na funkci předsedy antimonopolního úřadu poprvé vyhlásil výběrové řízení, dosud nového předsedu vybírali politici. Rafajovo odvolání prezidentovi navrhovala vládní koalice. Šéf ÚOHS čelil kritice například kvůli tomu, jak jeho úřad postupoval v tendru na nový mýtný systém. Rafaj trvá na tom, že se nedopustil žádného jednání, kterým by ohrozil nestrannost a nezávislost rozhodování a znevážil svou funkci.