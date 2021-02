Šéfem liberecké policie jmenoval Švejdar náměstka Musila

Praha - Policejní prezident Jan Švejdar dnes jmenoval šéfem libereckého policejního ředitelství dosavadního náměstka pro službu kriminální policie a vyšetřování Libereckého kraje Ondřeje Musila. Nahradil Vladislava Husáka, který byl odvolán kvůli účasti na oslavě podnikatele a bývalého vlivného politika ČSSD Petra Bendy v teplickém hotelu. Policie o tom dnes informovala na twitteru.

Liberecký náměstek Musil byl ředitelem ustanoven k pátku, kdy Husák ve funkci formálně skončil. Odvolán byl sice už v pondělí, kvůli svému zdravotnímu stavu však odvolání nemohl převzít. Nyní má působit jako metodik Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy.

Švejdar dnes České televizi řekl, že nechtěl situaci se jmenováním nového ředitele prodlužovat, proto Musila podle zákona ustanovil ředitelem. Státního zaměstnance lze za podmínek stanovených zákonem zařadit na jiné služební místo, případně je možné na místo vyhlásit výběrové řízení. To v tomto případě vyhlášeno nebylo.

"Jestli něco Policii ČR a občanům neprospívá, tak je to nejistota, z toho důvodu to řešení bylo takto rychlé a nekompromisní," vysvětlil Švejdar. Jakékoli provizorní řešení by podle něj bylo špatné. "Nechtěl jsem, aby tu bylo bezvládí," dodal policejní prezident.

"Nerozhodoval jsem se dlouho, protože to bylo poměrně rychlé, proběhlo to v podstatě během týdne (...). Budu se soustředit na stabilizaci situace a pokračovat v projektech, které byly naplánovány, to je jízdní policie, dopravní oddělení na Vesecku a další, menší úkoly," řekl dnes České televizi Musil. "Já jsem začal třicátý rok služby, jsem od začátku založení kraje ve funkci náměstka a zastupoval jsem pana ředitele, takže to považuji za jakési vyústění mé kariéry," dodal.

Husák byl 23. ledna na oslavě v hotelu Prince de Ligne, která porušila několik vládních nařízení proti šíření koronaviru. Husák se hájil tím, že v hotelu měl domluvené setkání se šéfem Národní sportovní agentury Milanem Hniličkou a se současným místopředsedou Rady České televize Jiřím Šlégrem o sportovní unii. Švejdar ČT řekl, že nepočítá s tím, že by se Husák do funkce vrátil. Kázeňské řízení s ním ještě neskončilo. Nadále je podle Švejdara v pracovní neschopnosti.