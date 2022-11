Šéfem agentury pro sociální začleňování od března bude Martin Šimáček

Praha - Novým šéfem agentury pro sociální začleňování se od března příštího roku stane dosavadní ředitel Centra sociálních služeb Praha Martin Šimáček. Řekl to dnes ČTK. Potvrdil tak informaci serveru Romea.cz. Šimáček se do funkce vrátí zhruba po osmi letech. Agenturu vedl už od března 2009 do dubna 2015, kdy ho odvolal tehdejší ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD).

Šimáček ČTK řekl, že se ve funkci bude chtít zaměřit hlavně na řešení situace v takzvaných ghettech, předcházení chudobě či opatření ke zvládnutí předlužení. Soustředit se chce i na kroky ke srovnání podmínek v méně rozvinutých regionech se zbytkem Česka. "Agentura musí mít dobrou pozici na národní úrovni, je potřeba koordinace s legislativou. Musí být hlavním nástrojem vlády na podporu sociálního začleňování," uvedl Šimáček.

Agentura začala fungovat v březnu 2008 jako jeden z odborů úřadu vlády. Měla přispět ke zlepšení situace v místech s takzvanými vyloučenými lokalitami. V minulosti se mluvilo o jejím osamostatnění a nezávislosti. Prosazoval to i Šimáček. V minulém volebním období tehdejší vláda Andreje Babiše (ANO) agenturu pak ale od ledna 2020 přesunula pod ministerstvo pro místní rozvoj. Experti to kritizovali. Poukazovali na to, že se agenda netýká jen bydlení, ale i zaměstnávání, vzdělávání, bezpečnosti či zdraví a že váha začleňovací problematiky i možnost prosazovat změny se oslabuje. Svůj zvláštní odbor sociální integrace si pak ve svém úřadě od letoška zřídil také ministr práce nynější pětikoaliční vlády Marian Jurečka (KDU-ČSL). Vedení se ujal bývalý šéf agentury David Beňák. ČTK už dřív řekl, že jeho tým připravuje návrh postupu a jednotlivých kroků k začleňování.

Šimáčka z čela agentury po šesti letech působení odvolal tehdejší ministr Dienstbier, zdůvodnil to chybami v zakázkách. Šimáček to odmítl. Pracovníci agentury se za něj tehdy postavili. Proti odvolání svého šéfa protestovali a většina zaměstnanců vstoupila do stávky, část podala výpověď. Spor o podobu agentury a její další fungování pak trval několik týdnů.

Šimáček se věnuje sociální politice dlouhodobě. Po odchodu z agentury založil Institut pro sociální inkluzi. Působil například i jako poradce ministryně práce. Centrum sociálních služeb Praha řídí od července 2020.