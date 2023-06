Šéfdirigentem Vídeňských symfoniků bude od sezony 2024/25 Čech Popelka

Vídeň - Šéfdirigentem Vídeňského symfonického orchestru bude od sezony 2024/25 na pět let český dirigent a skladatel Petr Popelka. Podle agentury DPA to uvedli to zástupci orchestru a města Vídeň. Na svých internetových stránkách o tom informuje i sám Popelka, který je v současnosti druhou sezonu šéfdirigentem Symfonického orchestru Českého rozhlasu.

"Stát se šéfdirigentem Vídeňských symfoniků je splněný sen," napsal Popelka na svých internetových stránkách. Tento orchestr je podle něj "ztělesněním Vídně". Popelka vídeňský orchestr vyzdvihuje také za jeho "moderního a průkopnického ducha", ať už jde o výběr repertoáru nebo roli orchestru ve společnosti.

Podle agentury DPA Popelka uvedl, že kromě děl od Roberta Schumanna, Gustava Mahlera nebo Arnolda Schönberga se chce zaměřit na tvorbu mladých skladatelů. "Žijeme v dnešní době a musíme hrát hudbu dneška," řekl Popelka.

V uplynulých letech působil u orchestru NDR Elbphilharmonie v Hamburku. Později se stal šéfdirigentem Norského rozhlasového orchestru v Oslu a také hlavním hostujícím dirigentem Janáčkovy filharmonie Ostrava.

Popelka na postu šéfdirigenta Vídeňského symfonického orchestru vystřídá Kolumbijce Andrése Orozca-Estradu, jemuž se vedení tohoto hudebního tělesa rozhodlo neprodloužit smlouvu. Orchestr v minulosti řídili Herbert von Karajan nebo Wolfgang Sawallisch.