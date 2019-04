Ilustrační foto - Místopředseda Evropské komise (EK) Maroš Šefčovič (na snímku z 2. dubna 2015) bude kandidovat na slovenského prezidenta v březnových přímých volbách. Oznámil to 18. ledna 2019 na tiskové konferenci v Bratislavě.

Ilustrační foto - Místopředseda Evropské komise (EK) Maroš Šefčovič (na snímku z 2. dubna 2015) bude kandidovat na slovenského prezidenta v březnových přímých volbách. Oznámil to 18. ledna 2019 na tiskové konferenci v Bratislavě. ČTK/Šimánek Vít

Brusel - Patnáct let po vstupu Česka, Slovenska a dalších zemí ze středu a východu starého kontinentu do Evropské unie musí obě strany vynaložit více úsilí a snažit se lépe si porozumět. V rozhovoru se zpravodajem ČTK to uvedl slovenský místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič. Přes potíže, kterým EU nyní čelí, byl podle něj vstup obou částí bývalého Československa správným rozhodnutím.

"Řekl bych, že pro Evropu to znamenalo skutečné sjednocení. Myslím, že se podařilo strhnout tu železnou oponu, která dlouhá desetiletí dělila Evropu," míní Šefčovič, který se letos v březnu dostal do druhého kola slovenské prezidentské volby.

Připomíná ale také, že atmosféru v unii nyní formuje také deset let stará hospodářská krize a po ní stále nepříliš silný výkon evropského hospodářství, ale i následná krizová situace kolem migrace a s ní související spory mezi členskými zeměmi bloku. Dělící linka přitom mnohdy vede právě na hranici rozšíření EU z roku 2004 a zjevný podle Šefčoviče je také pocit vzájemného nepochopení a opětného vzdalování zemí ze západu a východu unie

"To se přiznám, že bylo něco, s čím jsem nepočítal. Myslel jsem, že bude pokračovat trvalá konvergence, trvalé sbližování," připouští komisař.

Slovenský politik, který má v Evropské komisi na starosti energetickou problematiku, uznává, že rozšíření v roce 2004 bylo jak pro EU, tak pro vstupující země "obrovská výzva". Na počátku května toho roku do unie poté, co dokončily přístupové rozhovory, vstoupilo deset zemí.

Kromě ČR a Slovenska také Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Malta, Maďarsko, Polsko a Slovinsko. Unie se tak zvětšila o dosud nejvyšší počet zemí, o největší díl území i populace. EU se následně rozšířila ještě v roce 2007 o Bulharsko a Rumunsko a v roce 2013 o Chorvatsko. Po referendu v roce 2016 nyní naopak odchází Velká Británie, brexit byl ale nyní odložen na konec října.

Podle Šefčoviče znamenal vstup středoevropských zemí pro ně samotné jednoznačné ekonomické výhody a sbližování jejich ekonomik s hospodářstvím vyspělých západoevropských zemí. "Sami podnikatelé v rozhovorech se mnou vzpomínají, jak těžko se jim před rozšířením vyváželo třeba do sousedního Rakouska. A jak se poté, po odstranění tarifních i netarifních bariér, všechno zjednodušilo," poznamenal slovenský člen EK, který působil nejen ve stávající komisi Jeana-Claudea Junckera, ale byl už členem týmu předchozího šéfa komise Josého Barrosa.

Strategicky zásadním rozhodnutím pro Slovensko byl podle něj vstup do eurozóny. Společnou měnou Slováci platí od počátku roku 2009, tedy už přes deset let. "Sedíme u toho nejdůležitějšího stolu, kde se přijímají klíčová ekonomická a politická rozhodnutí," upozornil komisař. Slováci i Češi podle něj mají "mít ambici" být u těch nejdůležitějších jednání, která budou určovat budoucí podobu Evropské unie.

Při přemýšlení o významu patnáct let starého rozšíření EU ale Šefčovič nezmiňuje jen hospodářství. "Když jsme vstupovali, tak jsme si neuměli představit, jak rychle začnou zejména mladí lidé vnímat Evropu jako 'svoje hřiště'. Cítí, že je to jejich kontinent, a cestují bez problémů a bez bariér," upozornil komisař.