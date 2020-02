Šéfa KSČM Filipa odvezla ze sídla KSČM záchranná služba

Praha - Místopředsedu Poslanecké sněmovny a předsedu KSČM Vojtěcha Filipa dnes dopoledne kvůli zdravotním problémům odvezla z pražského sídla strany záchranná služba. Informaci serveru Novinky.cz, který píše o podezření na infarkt, potvrdila ČTK mluvčí komunistů Helena Grofová. Dodala, že Filip nyní absolvuje vyšetření.

Místopředseda KSČM Stanislav Grospič ČTK řekl, že se Filipovi udělalo nevolno. "Byla to náhlá indispozice a byl odvezen rychlou záchrannou službou," uvedl. Podle poslankyně Miloslavy Vostré byl Filip převezen do Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí v Praze.

Do rukou Filipa jako prvního místopředsedy měl dnes v poledne složit slib nově zvolený ombudsman Stanislav Křeček. Filip měl zastoupit šéfa komory Radka Vondráčka (ANO), který je na cestě do Thajska a Laosu. Podle místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Pikala (Piráti) by měl Filipa na ceremoniálu zastoupit na základě pravidel o posloupnosti další z místopředsedů Tomio Okamura (SPD).