Šéf žalobců Zeman: Styděl jsem se za průběh jednání Sněmovny

Praha - Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se styděl za to, jakým způsobem dnešní jednání Sněmovny probíhalo, a za způsob komunikace. Novinářům to řekl poté, co poslanci nedokončili debatu o zrušené cestě vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) do Moskvy. Zeman byl na jednání pozván, ke slovu se ale nedostal.

Server Seznam Zprávy dnes uvedl, že Hamáček chtěl v Rusku vyměnit informace související s útokem na muniční sklady ve Vrběticích na Zlínsku za dodávky vakcíny proti covidu-19 Sputnik V a za uspořádání summitu amerického a ruského prezidenta v Praze. Hamáček to popírá.

"Styděl jsem se za to, jak to probíhalo, za ten způsob komunikace. Bylo mi líto lidí, kteří od roku 2014 vyšetřují tuto trestnou činnost. Strávili na tom hodiny, týdny, měsíce času, dospěli jsme k nějakému řešení. Místo toho, aby se jim dostalo poděkování, a teď nehovořím o sobě, ale o policii, BIS, příslušném dozorovém státním zástupci, tak jsem byl přítomen nejapnému a nedůstojnému divadlu," řekl Zeman.

Na dotaz, zda by byl ochoten znovu dorazit na jednání Sněmovny k této záležitosti, uvedl, že o tom bude hodně přemýšlet. "Poněvadž jsem se opravdu dneska styděl. Za všechny lidi, kteří na kauze pracovali," dodal.

"Ta kauza je věc, na kterou bychom měli být hrdí. Zvládli jsme to," řekl. Mínil jak orgány činné v trestním řízení, tak zpravodajské služby. "Zároveň mohu říci, že jsem byl i pyšný na Českou republiku, jakým způsobem se postavila za celou kauzu, jakým způsobem ji vyřešila a myslím si, že u tohoto postoje bychom měli zůstat," uvedl šéf žalobců.

Zhruba před dvěma týdny vypukla diplomatická roztržka mezi ČR a Ruskem. Česko v návaznosti na odhalení bezpečnostních složek, podle nichž jsou ze dvou explozí munice ve Vrběticích důvodně podezřelí agenti GRU, vyhostilo 18 pracovníků ruské ambasády. Rusko reagovalo vyhoštěním 20 zaměstnanců českého velvyslanectví v Moskvě. Později česká diplomacie informovala o nuceném odchodu dalších ruských diplomatů z Česka do konce května a Rusko oznámilo, že přechází v počtech pracovníků ambasád "na striktní paritu".

Zeman také zopakoval své dopolední vyjádření pro ČTK, že při schůzce s Hamáčkem nenabyl dojmu, že by chtěl Hamáček kauzu Vrbětice jakýmkoliv způsobem utlumit nebo ukončit.

"Od samého počátku tvrdím, že je pouze jedna vyšetřovací verze a že nelze vyloučit, že trestní řízení skončí odložením věci. Pokud se nám nepodaří oba podezřelé vyslechnout nebo zajistit jejich přítomnost. Takový je zákonný postup," doplnil k tomu Zeman pro ČTK.

Zeman dopoledne také sdělil, že se zúčastnil celkem tří schůzek na téma Vrbětic a že na schůzce ve čtvrtek 15. dubna nebyl od začátku. "Dorazil jsem až později, kolem půl desáté večer. V době, kdy jsem na schůzku dorazil, bylo jasné, že se žádná cesta do Ruska neuskuteční. Tuto věc jsem tedy považoval za vyřešenou," popsal.