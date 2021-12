Šéf WTA uvedl, že pozastavení turnajů v Číně by se nemuselo týkat jen roku 2022

St. Petersburg (USA) - Prezident Ženské tenisové asociace (WTA) Steve Simon uvedl, že pozastavení konání turnajů v Číně by se nemuselo týkat pouze příštího roku, ale mohlo by se protáhnout i dál. Rozhodnutí WTA zastavit působení v Číně kvůli případu tenistky Pcheng Šuaj ocenily osobnosti typu Billie Jean Kingové a Novaka Djokoviče.

"Doufáme, že to nabere správný směr, ale pokud to bude pokračovat jako dosud - tedy neproduktivně - jsme připraveni na to, že v té oblasti nebudeme působit," uvedl Simon v rozhovoru pro agenturu AP několik hodin poté, co v tiskovém prohlášení oznámil pozastavení konání turnajů v Číně a Hongkongu. "Zatím jsme je nezrušili, ale jsme na tuto možnost připraveni. A poté se může diskuze ubírat směrem: Je to jen na rok 2022? Je to také pro budoucnost? Tyhle všechny otázky časem přijdou na řadu."

WTA ve středu oznámila suspendaci čínských turnajů kvůli situaci kolem někdejší světové deblové jedničky Pcheng Šuaj, jež před měsícem na sociálních sítích obvinila bývalého významného komunistického funkcionáře ze sexuálního napadení. Elitní čínská tenistka se poté vytratila z veřejného života a až po tlaku zahraničních médií a organizací se objevila ve videích stranických médií.

S Pcheng Šuaj se pak spojil prezident Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach, kterému hráčka řekla, že je v pořádku a v bezpečí. Simon nicméně uvedl, že ani videohovor s Bachem ho nepřesvědčil o tom, že dvojnásobná grandslamová vítězka ve čtyřhře může komunikovat bez cenzury a nátlaku. Šéf WTA od začátku případu volá po spravedlivém a transparentním vyšetření obvinění.

"Chceme s Pcheng hovořit sami a ujistit se, že je opravdu v bezpečí a svobodná a že není cenzurována či zastrašována. Zatím nám tento rozhovor nebyl umožněn a nemáme jistotu, že to, co vidíme, není předem připravené," řekl Simon AP. "Druhým důležitým prvkem je to, že chceme plné a transparentní vyšetření těch obvinění - bez jakékoli cenzury."

WTA zahájila expanzi na čínský trh v souvislosti s letními olympijskými hrami v Pekingu 2008. V tomto roce se v nejlidnatější zemi světa konaly pouze dva ženské turnaje, o jedenáct let později jich už bylo devět. V letošním kalendáři WTA Tour bylo 11 turnajů v Číně a Hongkongu včetně finále sezony s obří dotací 14 milionů dolarů v Šen-čenu, jenž má desetiletou smlouvu do roku 2028. Kvůli koronavirové pandemii byly ale všechny letošní turnaje v Číně zrušeny, odloženy či přesunuty. Kalendář na příští rok ještě nebyl zveřejněn.

Rozhodnutí WTA ocenilo mnoho tenisových osobností včetně spoluzakladatelky ženské tour Kingové. "WTA si zvolila být na správné straně historie tím, že brání práva svých hráček. Je to další důkaz, že ženský tenis je lídrem v ženském sportu," uvedla vítězka 39 grandslamových turnajů, jejíž jméno od loňska nese prestižní soutěž ženských tenisových týmů.

Za WTA se postavila také mužská světová jednička Djokovič, který loni založil nezávislou hráčskou asociaci, jež chce zastupovat tenisty i tenistky. "Plně podporuji postoj WTA, protože nemáme dost informací o tom, zda se Pcheng Šuaj vede dobře. Jde tady o blaho tenistky, takže musíme být jako tenisová komunita jednotní," uvedl srbský tenista na finálovém turnaji Davis Cupu v Madridu.

Čínská strana se k případu vyjadřuje sporadicky. Celou kauzu považuje za zpolitizovanou a za snahu vyvolat bojkot únorových zimních olympijských her v Pekingu.