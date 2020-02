Šéf WHO varoval před přehnanými opatřeními kvůli koronaviru

Peking - Při zavádění preventivních opatření před novým koronavirem není vždy nezbytné omezovat mezinárodní obchod a dopravu, jednotlivé státy by měly jednat vždy na základě důkazů. Dnes to v Ženevě podle agentury Reuters prohlásil generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Čínská vláda v reakci na slova šéfa WHO kritizovala ty státy, které na své území odmítají vpustit obyvatele čínské provincie Chu-pej považované za epicentrum nákazy. Podle Pekingu jsou taková omezení v rozporu s doporučeními WHO.

"Vyzýváme všechny země, aby přijaly taková rozhodnutí, která jsou podložená důkazy a která jsou s nimi v souladu," řekl Ghebreyesus. Dodal, že globální propojenost je v boji proti nákaze slabinou a zároveň výhodou a silnou stránkou. Šéf WHO rovněž apeloval na solidaritu, kterou považuje za tu nejdůležitější věc v tažení proti nákaze. Poděkoval také sociálním médiím, že se snaží zastavit šíření dezinformací o koronaviru.

Zástupce pekingské vlády dnes v Ženevě prohlásil, že omezování vstupu Číňanům či rušení leteckých spojů s Čínou jde proti doporučením WHO, která nabádají nepodnikat nadbytečná a přehnaná opatření. Dodal, že svět musí k virové nákaze přistupovat objektivně a spravedlivě a nevytvářet paniku.

Letecké spojení s Čínou aerolinky po celém světě včetně Evropy ruší. Od 9. února začíná platit zákaz přímých letů z Číny také do Česka. Rozhodnutí odmítat vstup do země cizincům, kteří cestují z pevninské Číny nebo zde pobývali, oznámily například Austrálie se Spojenými státy.

Ghebreyesus na dnešní tiskové konferenci řekl, že novým koronavirem se dosud mimo Čínu nakazilo ve 23 zemích 151 lidí. WHO jako součást Číny označuje i Tchaj-wan. Peking považuje tento fakticky nezávislý ostrov za svou vzbouřenou provincii.

Světové agentury si povšimly toho, že během projevu se šéf WHO rozkašlal. "Nebojte se, to není korona(virus)," řekl novinářům.

Nový typ koronaviru si dosud vyžádal více než 360 mrtvých a přes 17.000 nakažených. Infekce se začala šířit koncem loňského roku z čínského města Wu-chan v provincii Chu-pej. Kvůli epidemii WHO vyhlásila globální stav zdravotní nouze.

Čína kvůli šíření koronaviru potřebuje roušky a další materiál

Čína kvůli epidemii nového typu koronaviru naléhavě potřebuje zdravotnický materiál, jako jsou ochranné roušky, brýle a kombinézy. Podle agentury AFP to dnes uvedlo čínské ministerstvo zahraničí.

Několik zemí, včetně Francie, Británie, Japonska a Jižní Koreje, již zdravotnické potřeby do Číny vyslalo, uvedla na dnešní tiskové konferenci mluvčí čínské diplomacie Chua Čchun-jing.

Koronavirem, který se od prosince šíří z čínského města Wu-chan, se v Číně a zahraničí nakazilo už více než 17.300 lidí. Nákaza si vyžádala 362 obětí, z toho 361 v Číně a jednu na Filipínách.

Česko pošle Číně jako humanitární pomoc deset milionů korun. Na návrh ministra zahraničí Tomáše Petříčka to dnes schválila vláda. Peníze by se měly rozdělovat prostřednictvím mezinárodních organizací po konzultacích se Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Premiér Andrej Babiš dnes zopakoval, že rezervy zdravotnického vybavení, jako jsou například roušky, si musí Česko ponechat, aby bylo připravené na náhlé situace.

Čínské továrny jsou schopné vyrobit maximálně 20 milionů ochranných masek denně, uvádí čínské ministerstvo průmyslu. Podniky se navíc teprve dnes vracejí k výrobě po dovolených, které dělníci dostali u příležitosti lunárního Nového roku a které úřady kvůli novému koronaviru prodloužily. Tchien Jü-lung z ministerstva průmyslu uvedl, že továrny na výrobu respiračních roušek nyní pracují na 60 až 70 procent.

Kromě 50milionové provincie Chu-pej, jejíž je Wu-chan metropolí, je nošení ochranných masek na veřejnosti povinné i v několika dalších městech a provinciích. Týká se to například nejlidnatější čínské provincie Kuang-tung, dále pak provincií S'-čchuan, Ťiang-si, Liao-ning a města Nanking, v nichž žije celkem přes 300 milionů lidí.

Thajský ministr zdravotnictví na dnešní tiskové konferenci informoval o případu 71leté Číňanky testované v Thajsku pozitivně na koronavirus, která se uzdravila po podání kombinace antivirových léků používaných na virus HIV, který vyvolává syndrom získaného selhání imunity (AIDS), a chřipku.

Infikovaná žena měla podle ministra nezávažnější příznaky ze všech 19 lidí, u nichž byl nový koronavirus v Thajsku potvrzen. "Po 48 hodinách byly laboratorní výsledky testů na koronavirus negativní," uvedl ministr. "Žena, který byla předtím vyčerpaná, se mohla již po 12 hodinách v posteli posadit," dodal. Nyní je stejnou kombinací v Thajsku léčena druhá pacientka z Wu-chanu.

Čína kritizovala USA, že šíří paniku v souvislosti s koronavirem

Čínská vláda dnes obvinila Spojené státy, že podněcují paniku kvůli novému koronaviru šířícímu se z Číny, místo aby nabídly významnější pomoc. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na vyjádření čínského ministerstva zahraničí.

"USA byly první zemí, která evakuovala svůj konzulát ve Wu-chanu, USA jako první země rozhodly o částečném stažení zaměstnanců svého velvyslanectví v Pekingu a jako první země také zakázaly čínským cestujícím vstup na své území," uvedla dnes mluvčí čínského ministerstva zahraničí Chua Čchun-jing.

"To vše jen vytváří a šíří strach a představuje to špatný příklad pro ostatní," dodala mluvčí na tiskové konferenci. Zároveň vyjádřila naději, že další země budou reagovat rozumně, s klidem a na základě vědeckých závěrů.

Nový typ koronaviru si vyžádal již více než 360 mrtvých a přes 17.000 nakažených. Infekce se začala šířit koncem loňského roku z čínského města Wu-chan a zasáhla nejméně 25 dalších zemí.