Šéf VZP Kabátek: Má rezignace by byla nezodpovědná

Praha - Ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Zdeněk Kabátek by považoval svoji rezignaci kvůli přednostnímu očkování za nezodpovědný krok. Podle něj je důležité, aby systém zdravotního pojištění zůstal funkční a stabilní. Uvedl to v prohlášení zaslaném médiím. Své motivy k očkování vysvětlí v pondělí členům správní rady VZP a počká, jak rada rozhodne. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dopoledne řekl, že očekává, že Kabátek vyvodí kvůli očkování důsledky.

"Nejsem ten, kdo stanovuje nebo mění ředitele VZP, to je na její správní radě. Nicméně očekávám, že pan ředitel z toho vyvodí důsledek sám pro sebe," řekl ministr. Uvedl, že s Kabátkem o této věci hovořil a očekává, že se k tomu dnes vyjádří. "Každý slušný člověk na to musí reakci přinést a já ji od něj očekávám během dneška," dodal. Podle něho je ale nutné zachovat fungování největší zdravotní pojišťovny jako důležité instituce.

"Již jsem informoval správní radu, že podám komplexní info na jejím pondělním jednání a vyčkám jejího postoje," napsal ČTK Kabátek. Později v prohlášení uvedl, že v současné době považuje za významné, aby zdravotní pojištění bylo plně funkční a stabilizované. "Pokud jde o téma mé rezignace, byl by to z určitého pohledu paradox, protože právě takový krok, by byl z mé strany hodně nezodpovědný. Jsem však připraven své motivy předložit správní radě a budu plně respektovat její rozhodnutí," napsal. Zopakoval také, že se nechal očkovat především proto, že chtěl ochránit kolegy a zdravotníky, se kterými se denně setkává.

Kabátkovi je 50 let a devátý rok vede největší zdravotní pojišťovnu v Česku. Správní rada pojišťovny mu v listopadu loňského roku prodloužila mandát na další čtyři roky.

Kvůli postupu při očkování ve Státním zdravotním ústavu už rezignoval ředitel ústavu Pavel Březovský. Důvodem byly informace, že se v ústavu očkovali vedle zaměstnanců i jejich příbuzní. Kvůli očkování v SZÚ pak ministr zdravotnictví Jan Blatný odvolal svou náměstkyni Alenu Šteflovou, která se nechala přednostně očkovat společně s manželem.