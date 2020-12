Šéf VW: Samořízené vozy by se mohly dostat na trh během 10 let

Wolfsburg - Samořízené automobily by se během deseti let měly dostat do fáze, ve které je bude možné uvést na trh. Řekl to šéf německého automobilového koncernu Volkswagen Herbert Diess v rozhovoru s německým listem WirtschaftsWoche.

"Počítám s tím, že v letech 2025 až 2030 budou existovat samořízená auta připravená ke vstupu na trh," uvedl Diess. Poukázal mimo jiné na rychlý vývoj v oblasti umělé inteligence. "Lze předpokládat, že tyto systémy budou v brzké době zvládat i složité situace při autonomním řízení," dodal.

Diess rovněž uvedl, že si před rokem a půl vyzkoušel samořízený vůz americké společnosti Waymo. "Bylo to působivé. Při klidném silničním provozu, dobrém počasí a rychlosti pod 70 kilometry za hodinu už to všechno fungovalo celkem dobře," dodal.