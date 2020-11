Šéf ÚS Rychetský podle Babiše potvrdil, že opustil nestrannost

Praha - Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský podle premiéra Andreje Babiše (ANO) posledními výroky potvrdil, že opustil zásady, kterých si u něj vážil - nestrannost a to, že nemluví do politiky. Uvedl to v komentáři zaslaném ČTK. Zmínil v něm i únorové rozhodnutí Ústavního soudu odmítnout návrhy prezidenta a poslanců ANO na zrušení části zákona o střetu zájmů. Komentářem reagoval na nedělní rozhovor Rychetského pro Českou televizi, ve kterém Rychetský mimo jiné popsal svůj pohled na politický vývoj během 31 let od listopadu 1989.

V narážce na Babiše, který se dlouhodobě soudí kvůli své údajné spolupráci s totalitní Státní bezpečností (StB), Rychetský uvedl, že nečekal, že "můžeme mít předsedou vlády takovou osobu, jakou máme dnes z hlediska té její minulosti".

"Pana předsedy jsem si vždy vážil za jeho nestrannost a zásadu, že z titulu své funkce do politiky nemluví. Trochu mou důvěru nahlodalo rozhodnutí Ústavního soudu, který letos v únoru po třech letech odmítl stížnost pana prezidenta a poslanců ANO proti zákonu o střetu zájmů. Nyní chápu proč. Svými posledními výroky pan předseda bohužel potvrdil, ze své dřívější zásady opustil," uvedl dnes Babiš.

Ústavní soud zamítl návrhy prezidenta a poslanců ANO na zrušení části zákona o střetu zájmů přezdívané lex Babiš 18. února. Členové vlády tak nadále nemohou provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk. Norma zároveň znemožňuje firmám, v nichž mají členové kabinetu nejméně čtvrtinový podíl, aby se ucházely o veřejné zakázky, nenárokové dotace a investiční pobídky.

Novela zákona vstoupila v platnost v roce 2017 dopadla hlavně na tehdejšího ministra financí a nynějšího premiéra Babiše, který poté vložil akcie svých firem Agrofert a SynBiol do svěřenských fondů. Babiš v únoru uvedl, že respektuje rozhodnutí soudu, současně ale uvedl, že trvá na tom, že novela předpisu vznikla kvůli tomu, aby ho další politické strany "vyštvaly" z politiky.

Rychetský v rozhovoru komentoval také podporu menšinového kabinetu ANO a ČSSD komunisty. "Myslel jsem si, že jejich životnost má na kahánku, ukázalo se, že vydrželi 31 let, až teď se rýsuje naděje, že se nedostanou do Parlamentu," odkázal na průzkumy voličské podpory.

Rychetský, někdejší spolustraník prezidenta Miloše Zemana, také kritizoval poslední směřování prezidenta. "Mě trápí to, že člověk, kterého jsem poznal jako nepochybně liberálně založeného humanistu, už několik let podléhá různým, téměř někdy i xenofobním postojům takovým, řekněme populistickým," řekl. Dodal, že když Zeman bojoval o zvolení v přímé volbě, myslel si, že některá svá veřejná tvrzení říká jen proto, aby byl zvolen.