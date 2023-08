Šéf úřadu pro krizové situace na Maui rezignoval

Honolulu - Šéf úřadu pro krizové situace na havajském ostrově Maui Herman Andaya rezignoval ve čtvrtek krátce poté, co prohlásil, že nelituje, že nespustil sirény, jež by obyvatele varovaly před zničujícím požárem, který si vyžádal nejméně 111 obětí. Informovala o tom dnes agentura AP.

Kvůli nespuštění sirén se Andaya stal terčem kritiky. Své rozhodnutí hájil tím, že měl obavu, že zvuk sirén během požáru přiměje obyvatele běžet "mauka" - což na Havaji znamená do hor nebo vnitrozemí. "V takovém případě by běželi do ohně," tvrdí Andaya.

Rozhodnutí nepoužít sirény spolu s nedostatkem vody, který hasičům ztěžoval práci, a únikovými cestami zahlcenými vozidly, jež se poté stala obětí plamenů, vyvolalo hlasitou kritiku od mnoha obyvatel.

Starosta Richard Bissen přijal Andayovu rezignaci s okamžitou platností, oznámil okres Maui na facebooku. Andaya jako důvod svého odchodu z funkce uvedl blíže nespecifikované zdravotní důvody.

"Vzhledem k závažnosti krize, které čelíme, můj tým a já na tuto klíčovou pozici co nejrychleji někoho dosadíme a těším se, že to brzy oznámíme," uvedl Bissen v prohlášení.

Nepoužití sirén místní média označují za chybný krok a součást řady komunikačních problémů, které přispěly k chaosu po vypuknutí požáru. Havajské ostrovy mají podle svého tvrzení nejrozsáhlejší systém venkovních výstražných sirén na světě, který byl vytvořen po cunami v roce 1946, jež si vyžádalo více než 150 obětí.