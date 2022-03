Šéf ukrajinských drah: Cesta premiérů do Kyjeva byla důležitá a taky naivní

Kyjev - Cesta trojice evropských premiérů do válčícího Kyjeva byla "naivní", pro Ukrajinu ale zároveň velmi důležitá, myslí si šéf ukrajinských železnic Oleksandr Kamyšin. Řekl to v rozhovoru s televizní stanicí CNN. Vyjádřit osobně podporu ukrajinské vládě a Ukrajincům do Kyjeva v úterý přijeli český premiér Petr Fiala a jeho kolegové z Polska a Slovinska.

"Bylo to pro nás skutečně důležité, i když to bylo naivní," vyjádřil své přesvědčení Kamyšin, kterého překvapilo, že ministerští předsedové o své cestě vlakem veřejně informovali dlouho předtím, než dorazili do ukrajinské metropole. "Držel jsem jejich tajemství, ale když jsem viděl, že něco zveřejnili na internetu, překvapilo mě to. Nerozuměl jsem tomu."

Během cesty se na sociálních sítích vyjádřili jak polský premiér Mateusz Morawiecki, tak Fiala. "Cílem návštěvy je vyjádřit jednoznačnou podporu Evropské unie Ukrajině a její svobodě a nezávislosti," tweetoval mimo jiné český premiér.

Tomu, že si politici k cestě vybrali vlak, Kamyšin rozumí. "Každý chytrý člověk by si v těchto dnech vybral vlak spíše než auto. I když se všude bombarduje, jsou teď nádraží a vlaky nejbezpečnější místa v zemi," poznamenává s vědomím toho, že ve středu ráno ruská bomba zasáhla nádraží v Záporoží.

Politici podle něj jeli běžnou trasou a v běžném vlaku, který byl nicméně vybaven čtyřmi nejnovějšími lůžkovými vozy železnic. Jedinými dalšími cestujícími byli členové delegace nebo ochranka, popisuje.

Se svými kolegy Kamyšin se v posledních týdnech snaží, aby zabezpečil provoz železnic po celé zemi. Obává se, že vedení ukrajinských drah může být terčem ruských bomb, a proto prý ani svým dětem neříká, kde zrovna je. "Neprozrazujte svou polohu," zní jeho doporučení. "Nemohu ale dávat pokyny premiérům," dodává.