Šéf ukrajinské tajné služby a generální prokurátorka jsou mimo službu

Kyjev - Ukrajinská generální prokurátorka Iryna Venediktovová a šéf tajné služby SBU Ivan Bakanov nebyli oficiálně odvoláni, ale jen dočasně uvolněni z funkcí, a to až do konce vyšetřování, upřesnila dnes prezidentská kancelář. V neděli ukrajinská média oznámila, že prezident Volodymyr Zelenskyj oba dva odvolal.

"Zatím nejde o odvolání těchto dvou funkcionářů, ale o to, že generální prokurátorka byla postavena mimo službu a šéf SBU dočasně zbaven plnění svých povinnosti," vysvětlil podle listu Ukrajinska pravda zástupce šéfa prezidentské kanceláře Andrij Smyrnov.

V neděli média s odvoláním na web prezidentské kanceláře uvedla, že Zelenskyj Bakanova a Venediktovovou odvolal. Důvodem mělo být, že na Ruskem okupovaném území Ukrajiny pracuje proti zájmům státu přes 60 pracovníků SBU a prokuratury.

Podle Smyrnova ale prezident až po konci nyní zahájené prověrky přijme rozhodnutí, zda požádá parlament o souhlas s odvoláním generální prokurátorky a šéfa SBU. Venediktovová a Baklanov jsou mimo službu, aby vyšetřování potenciálně nemohli ovlivnit.

Podle Smyrnova se dost dlouho od šéfů generální prokuratury a tajné služby čekalo, že oba orgány očistí od "kolaborantů a vlastizrádců". Ale po skoro půl roce války jsou podle něj dál škůdci odhalováni "po balících".

"Žijeme v zemi, ve které platí zákony, a tak ano, umím si to představit," odpověděl Smyrnov podle agentury Reuters na otázku, zda by se oba funkcionáři mohli vrátit do funkcí.

"Více než 60 zaměstnanců prokuratury a SBU zůstalo na okupovaném území a pracuje proti našemu státu," uvedl ve večerním projevu prezident Zelenskyj. "Takové množství zločinů proti základům národní bezpečnosti státu a vazby, které byly zaznamenány mezi pracovníky ukrajinských bezpečnostních složek a ruských speciálních služeb, vyvolávají velmi vážné otázky směrem k příslušným představitelům," dodal.

Zelenskyj také sdělil, že proti pracovníkům prokuratury, vyšetřovatelům a představitelům dalších orgánů činných v trestním řízení zahájily ukrajinské úřady 651 trestních stíhání na základě zákonů o vlastizradě a kolaboraci. Úřadujícím generálním prokurátorem prezident jmenoval Oleksije Symonenka, stojí v nařízení zveřejněném prezidentskou kanceláří. SBU nyní podle ukrajinských médií dočasně řídí náměstek Vasyl Maljuk.

Server Politico s odvoláním na své zdroje minulý měsíc uvedl, že se Zelenskyj chystá odvolat Bakanova z čela SBU kvůli sérii neúspěšných operací a rovněž kvůli ztrátě města Cherson na začátku ruské invaze. Bakanov je podle Reuters přítelem Zelenského od dětství, do funkce byl jmenován v roce 2019 s cílem provést reformy v SBU a očistit ji od ruského vlivu. V době předvolební kampaně Bakanov řídil Zelenského štáb. Dříve stál také v čele prezidentovy strany Sluha národa.

Venediktovová byla mimo jiné zodpovědná za stíhání ruských válečných zločinů na Ukrajině. V roce 2020 se stala první ženou, která na Ukrajině zastávala funkci generální prokurátorky.