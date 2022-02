Šéf ukrajinské diplomacie v OSN žádal rychlé kroky proti zhoršení konfliktu

New York - Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba dnes při vystoupení na Valném shromáždění OSN volal po "rychlých, konkrétních a rázných krocích", které by zastavily eskalaci konfliktu s Ruskem. Vypuknutí války by podle něj ovlivnilo svět na celá desetiletí, píše zpravodajský web BBC. Ukrajina od Západu žádá zpřísnění protiruských sankcí a další vojenskou podporu ve světle kroků Moskvy, které podle evropských a amerických lídrů představují začátek ruské invaze.

Kuleba na půdě OSN zdůrazňoval, že Ukrajina pro Rusko není žádnou hrozbou, jak v posledních dnech argumentuje ruský prezident Vladimir Putin. "Ukrajina nikdy neplánovala a neplánuje žádnou vojenskou operaci na Donbasu," citovala ministra agentura AFP. Prokremelské zdroje v poslední době obviňují Kyjev z přípravy ofenzívy a Putin na východ Ukrajiny nařídil vyslat vojáky pod záminkou ochrany míru. Není přitom zcela jasné, zda už přes mezinárodně uznávanou ukrajinskou hranici jednotky proudí.

"Chceme mír!" zvolal v jistém momentě dnešního projevu Kuleba. Moskvu vyzval ke stažení jednotek a návratu k diplomacii. Už předtím nabádal partnery ke zpřísnění sankcí proti Rusku v zájmu "zastavení Putina". Protiruské sankce v úterý postupně představily Británie, Evropská unie i Spojené státy či Kanada, přičemž lídři slibovali dodatečná opatření v případě dalšího vyhrocení konfliktu.

"Jsme v kritickém momentě světových dějin," míní Kuleba. V Evropě se podle něj rýsuje katastrofa, která ovlivní chod světa na velmi dlouhou dobu. "Začátek války na Ukrajině ve velkém měřítku by byl koncem světového řádu, jak jej známe," uvedl ukrajinský ministr zahraničí.

Před Kulebou promluvil k delegacím z celého světa generální tajemník OSN António Guterres, který podobně jako předtím lídři EU nebo USA odsoudil rozhodnutí Moskvy uznat separatistické "lidové republiky" na Donbasu jako nezávislé státy. Krok označil za porušení svrchovanosti a teritoriální integrity Ukrajiny a vyzval Moskvu, aby ji přestala "destabilizovat". Zároveň varoval, že v případě rozšíření konfliktu hrozí humanitární krize, jakou svět "mnoho let nezažil".