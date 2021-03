Šéf Twitteru vydražil svůj první tweet za 2,9 milionu dolarů

San Francisco (USA) - Šéf Twitteru Jack Dorsey vydražil svůj první příspěvek na této sociální síti za 2,9 milionu dolarů (63,3 milionu Kč). Kupec tweet uhradil kryptoměnou ethereum. Dorsey výtěžek věnuje Afričanům, kteří se potýkají s dopady pandemie covidu-19.

Příspěvek ve znění "právě si nastavuji twitter" (just setting up my twttr) se dražil jako nezaměnitelný token, digitální aktivum (NFT) na platformě Valuables, kterou vlastní americká společnost Cent. Ta získala pět procent z vydražené sumy.

Nezaměnitelné tokeny jsou elektronické identifikátory, které s pomocí technologie blockchain potvrzují, že digitální sběratelský předmět je autentický. Společnost Cent informovala, že kupcem byl Sina Estavi. Jeho twitterový účet uvádí, že sídlí v Malajsii a vede společnost Bridge Oracle, která se zabývá blockchainovou technologií.

Mánie vyvolaná nezaměnitelnými tokeny nezachvátila pouze aukční domy, upozorňuje AP. Rocková kapela Kings of Leon nabízí verzi svého nejnovějšího alba opatřeného digitálním certifikátem s několika extra přidanými skladbami. Blockchainová společnost koupila dílo britského umělce Banksyho, spálila ho a poté s nezaměnitelným tokenem dala k prodeji v digitální podobě. Americká Národní basketbalová asociace (NBA) prodává tokenem vybavené virtuální karty hráčů.