Šéf tajných služeb USA Coats odstupuje, oznámil Trump

Washington - Šéf amerických tajných služeb (DNI) Dan Coats k 15. srpnu odstoupí z funkce a jeho místo zaujme republikánský kongresman John Ratcliffe. Dnes to na twitteru oznámil prezident Spojených států Donald Trump, čímž potvrdil dnešní zprávu deníku The New York Times. List, který se ve zprávě odvolával na své zdroje označil Ratcliffa za prezidentova věrného zastánce.

"S potěšením oznamuji, že vysoce respektovaného kongresmana Johna Ratcliffea z Texasu jmenuji ředitelem tajných služeb," napsal Trump. "Dan Coats, současný ředitel, odejde z úřadu 15. srpna. Rád bych Danovi poděkoval za službu naší zemi," dodal prezident.

Šéfa DNI navrhuje prezident, kandidáta poté musí schválit Senát USA, ve kterém mají republikáni většinu. Kandidát nemůže ze zákona být během schvalovacího procesu úřadujícím šéfem DNI, proto Trump do Ratcliffeova potvrzení jmenuje úřadujícího ředitele. "Úřadující ředitel bude jmenován brzy," uvedl prezident.

Trump měl v minulosti s Coatsem několik sporů, které se týkaly ruského vměšování do amerických voleb. Například před rokem Trump po summitu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Helsinkách prohlásil, že Moskva k ovlivňování voleb neměla žádný důvod a že Putin veškerá obvinění popřel. Takový komentář se americkým tajným službám nelíbil a Coats dokonce vydal prohlášení, že si stojí za závěrem, že Rusko zasahovalo do prezidentských voleb v USA v roce 2016 a že se Moskva snaží podkopat americkou demokracii. Trump následně na twitteru napsal, že americkým tajným službám velmi důvěřuje.

Rozmíšky mezi prezidentem a Coatsem se týkaly i hodnocení Severní Koreje či teroristické sítě Islámský stát (IS). Coats letos v lednu na slyšení v Kongresu prohlásil, že je nepravděpodobné, že se KLDR vzdá všech svých jaderných zbraní, a že IS má v Sýrii a Iráku stále tisíce bojovníků. Trump přitom tvrdil, že ve vztahu k Pchjongjangu bylo dosaženo velkého pokroku a že IS byl v Sýrii poražen. Na adresu tajných služeb prezident tehdy řekl, že by se vzhledem k mylnému hodnocení zahraničních služeb měly vrátit do školy. Roztržku ale nakonec Bílý dům urovnal s tím, že chybu nesou novináři, kteří dezinterpretovali Coatsovy výroky v Kongresu.

Zmíněný ruský vliv na volby prověřoval zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, který se zaměřil i na tehdejší Trumpův volební štáb. Mueller ale nenašel žádný důkaz, že by Trump či někdo z jeho kampaně s Moskvou spolupracovali. Ve středu Mueller vypovídal o vyšetřování v Kongresu, kde čelil Ratcliffeovým ostrým otázkám.

Funkce šéfa amerických tajných služeb vznikla po teroristických útocích na USA v září 2001 a Coats ji od března 2017 zastává jako v pořadí pátý. Ředitel zpravodajských služeb je hlavním bezpečnostním poradcem amerického prezidenta a jeho úkolem je koordinace civilního a vojenského špionážního aparátu.