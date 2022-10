Šéf svazu věří v brzký návrat Ledecké, jedná s ní o reprezentační smlouvě

Praha - Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká se zřejmě stále zotavuje po srpnovém úrazu v tréninku, kdy si podle posledních informací zlomila klíční kost a musela na operaci. Prezident Svazu lyžařů ČR David Trávníček na tiskové konferenci řekl, že věří, že se Ledecká co nejdříve znovu postaví na lyže. Nejpozději bezprostředně před prvním závodem musí mít největší česká hvězda zimních sportů se svazem podepsanou reprezentační smlouvu, o které se stále jedná.

Místo plánovaného soustředění v Chile, kam chtěla po úrazu odletět, Ledecká na sociálních sítích sdílí příspěvky ze svých aktivit v Londýně, které nemají se sportem nic společného. Veřejné informace o jejím aktuálním zdravotním stavu nejsou k dispozici a sdílný dnes nebyl ani šéf svazu. "Přesné informace nemám. Jenom mohu věřit, že se její zdravotní stav lepší a bude připravena se postavit na svah a na lyže co nejdříve," řekl Trávníček na adresu pětinásobné vítězky ankety Král bílé stopy.

Po čtyřech letech je velkým tématem znovu reprezentační smlouva, bez níž Ledecká nemůže hájit české barvy. V roce 2018 byl Trávníček jako šéf agentury Sport Invest, která Ledeckou zastupovala, při komplikovaných jednáních se svazem na druhé straně. Tehdy bylo projednávání smlouvy veřejnou záležitostí a v jedné fázi dokonce šéfové svazových úseků hovořili o tom, že jednání ztroskotala. Nakonec obě strany dohodu na celý olympijský cyklus podepsaly.

Nyní je potřeba uzavřít novou a Trávníček je u toho v pozici šéfa svazu. Předsedou představenstva společnosti Sport Invest Marketing sice zůstal, ale Ledecká po minulé sezoně s touto agenturou ukončila spolupráci. "S Ester vzhledem k okolnostem jednáme zprostředkovaně. Ta jednání ještě nejsou ukončena," řekl Trávníček.

Z minulé zkušenosti se snažil najít cestu, jak Ledecké i snowboardcrossařce Evě Adamczykové (za svobodna Samkové) vyjít vstříc. "Můj přístup je, že si musíme hýčkat to nejlepší, co máme. Obě musejí cítit podporu," poznamenal. Zatímco s Adamczykovou se už svaz dohodl, s Ledeckou zatím ne. "Vlastně nevím, co ještě dále vylepšovat v té reprezentační smlouvě," uvedl Trávníček.

Za nejhorší možný scénář považuje podpis smlouvy při prvním závodě Ledecké v příští sezoně. Kdy česká hvězda do sezony vstoupí, není jasné. První rychlostní závod Světového poháru je naplánovaný už na začátek listopadu, kdy se uskuteční nový sjezd v Zermattu a Cervinii na hranicích Švýcarska s Itálií.