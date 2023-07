Šéf stavby kritizuje organizátory, spekuluje se o odkladu začátku výstavy

Pochybnosti o tom, že se podaří dokončit výstavbu pavilonů před plánovaným zahájením akce v dubnu 2025, zesílily po kritice šéfa Japonské federace stavebních dodavatelů. S informací přišel v pondělí největší a nejstarší anglicky píšící list v Japonsku The Japan Times.

Stejný zdroj uvedl, že roste pesimismus ohledně osudu Expo 2025 a objevují se spekulace, že bude možná nutné posunout datum začátku, aby se vše stihlo. Naráží na skutečnost, že žádná účastnická země dosud nepředložila nabídku na výstavbu expozice, která se má konat na ostrově Jumešima v Ósackém zálivu od 13. dubna do 13. října 2025. Do konce výstavy zbývá pouhý rok a devět měsíců, a ósacký guvernér Hirofumi Jošimura připomíná, že harmonogram dokončení výstavby je velmi napjatý.

Generální tajemník Expa Hirojuki Išige je nicméně přesvědčen, že pokud bude stavba pavilonů zahájena do konce tohoto roku, měly by být dokončeny včas před otevřením v dubnu 2025.

Na to ostře reagoval šéf Japonské federace stavebních dodavatelů Joiči Mijamoto, který uvedl, že nechápe, o co se Išigeho názor opírá. „Čelíme těžké situaci. Doufám, že všechny zahraniční vlády co nejrychleji předloží podrobnosti o nabídkách svých pavilonů, včetně návrhů a rozpočtových plánů," řekl Mijamoto.

Náměstek hlavního tajemníka vlády Jošihiko Isozaki připustil, že kabinet si je vědom obav, kvůli nimž se hovoří o odložení zahájení v dubnu 2025. Přesto zdůraznil, že podle jeho informací představitelé výstavy takový odklad jasně odmítají. Podotkl, že ani centrální vláda nemá v úmyslu akci odkládat, a slíbil plnou podporu zúčastněným zemím a stavebním společnostem.

Nedostatek žádostí o výstavní pavilony je přičítán řadě faktorů. Šéf Obchodní a průmyslové komory v Ósace Šingo Torii poukázal na dopady krize covid-19 a na prudký nárůst cen dovážených stavebních materiálů. Předešlé Expo 2020 v Dubaji muselo být odloženo o jeden rok a skončilo v březnu 2022, takže do zahájení výstavy v Ósace zbyly pouhé tři roky. Miyamoto však popřel, že by skokové zvýšení nákladů na dovážený stavební materiál způsobilo, že se japonské stavební firmy zdráhají ucházet o zakázky na výstavbu zahraničních pavilonů.

Změny v pracovním právu od dubna 2024 budou navíc znamenat omezení přesčasů, což by také mohlo zvýšit náklady firem na pracovní sílu v době, kdy je jí nedostatek, upozorňují The Japan Times.

Podle platného systému mají účastnické země vést jednání s japonskými stavebními firmami o jednotlivých pavilonech a poté předložit plány představitelům výstavy v Ósace. Aby se výstavba urychlila, existuje návrh organizátorů Expa, aby do výstavby vstoupila japonská vláda a převzala celý proces do svých rukou. Torii tvrdí, že by takovýto postup nebyl účinný.

Odložení zahájení, připomíná deník, by mělo dopad nejen na samotnou výstavu. Ovlivnilo by zřejmě i plány Ósaky na otevření prvního japonského kasinového resortu, který se bude nacházet na ostrově Jumešima vedle výstaviště. Otevírat se má v roce 2029.