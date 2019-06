Šéf SSHR: Analýzy potvrzují, že do ČR stále proudí kvalitní ropa

Praha - Průběžné analýzy ropy na ukrajinsko-slovenských a slovensko-českých hranicích potvrzují, že do rafinerie v Litvínově a do státních rezerv stále proudí ropovodem Družba kvalitní ropa. ČTK to dnes řekl předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr. V části ropovodu vedoucí z Běloruska do Polska byla ve středu zjištěna nová kontaminace ropy organickými chloridy.

Podle zpravodajského serveru RBC to oznámil ruský provozovatel ropovodů Transněfť. Dodávky ropy byly v tomto úseku ve středu večer přerušeny, dnes ráno však byly obnoveny.

Ropovod vedoucí z Ruska se v Bělorusku rozděluje na dvě větve. Severní vede do Polska a Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky. Na konci dubna se do ropovodu Družba dostala ropa znečištěná organickými chloridy, které mohou poškodit rafinerie. Země napojené na ropovod proto dovoz prostřednictvím tohoto ropovodu dočasně zastavily. Do Česka byl dovoz obnoven koncem května.

"V současné chvíli nemáme žádné informace o nové kontaminaci v jižní části ropovodu Družba. Situaci neustále monitorujeme a jsme ve spojení s petrochemickou společností Unipetrol a státním provozovatelem ropovodů Mero," uvedl dnes Švagr.

Do rafinerie Unipetrolu v Litvínově tekla od 1. května ropa ze státních rezerv. Švagr už dříve řekl, že ze státních hmotných rezerv Česka, Slovenska, Polska a Maďarska, tedy V4, byly během měsíce poskytnuty asi dva miliony tun ropy. Unipetrol už začal zásoby státu vracet. Podle informací ČTK má Česko v současné době zásoby ropy ve státních rezervách na zhruba 55 až 60 dní.

Unipetrol v Česku provozuje vedle litvínovské rafinerie také rafinerii v Kralupech nad Vltavou. Ruskou sirnou ropu zpracovává však pouze rafinerie v Litvínově. Roční kapacita obou českých rafinerií je dohromady zhruba devět milionů tun ropy. Kralupská rafinerie zpracovává nízkosirné ropy přepravované do Česka z italského Terstu přes Ingolstadt ropovodem IKL, který byl uveden do provozu v lednu 1996. Podle odborníků však lze tuto ropu použít v Litvínově jen velmi obtížně.

Objem ropy dodané do Česka zveřejňoval státní správce ropovodů Mero do doby, než se Unipetrol stal v roce 2015 jediným vlastníkem někdejší České rafinérské. V roce 2014 bylo do ČR dodáno 7,48 milionu tun ropy, z toho ropovodem Družba 3,85 milionu tun.

Dnešní měření ukázalo, že znečištění se vrátilo pod stanovený limit. Proto mohly být dodávky ropy obnoveny. O obnovení dodávek podle Transněfti rozhodla polská strana, píše RBC.

Dnešní měření ukázalo, že znečištění se vrátilo pod stanovený limit. Proto mohly být dodávky ropy obnoveny. O obnovení dodávek podle Transněfti rozhodla polská strana, píše RBC.

Ropovod vedoucí z Ruska se v Bělorusku rozděluje na dvě větve. Severní vede do Polska a Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky.

Na konci dubna se do ropovodu Družba dostala ropa znečištěná organickými chloridy, které mohou poškodit rafinerie. Země napojené na Družbu proto dovoz prostřednictvím tohoto ropovodu dočasně zastavily. Do České republiky byl dovoz obnoven koncem května.

Kapacita ropovodu Družba činí až jeden milion barelů ropy denně, což je zhruba jedno procento globální poptávky.