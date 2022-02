Šéf SPD opět zablokoval jednání Sněmovny k pandemické novele

Praha - Předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura v souladu se svým slibem opět zablokoval dnešní jednání Sněmovny, která má na programu novelu pandemického zákona. Šéf SPD využil práva na přednostní vystoupení, jeho úvodní projev trval zhruba tři hodiny. Sněmovna tak nemohla rozhodnout ani o tom, zda novelu projedná ve stavu legislativní nouze, o což požádala vláda.

Okamura novelu i její zrychlené projednání označil za protiústavní a opakovaně vyzýval vládní koalici, aby pandemickou novelu stáhla a umožnila její projednání v řádném režimu. Koalice usiluje o zrychlené projednání kvůli tomu, že platnost základních částí pandemického zákona o možnosti vydávání protikoronavirových restrikcí končí s posledním únorem.

Předseda SPD v obsáhlém vystoupení kritizoval nejen pandemický zákon, ale i vládu Petra Fialy (ODS). Obvinil ji mimo jiné z fašizujících tendencí, totalitárních metod, omezování občanských práv a svobod a diktatury politické menšiny. "To je šílený, úplně šílený," opakoval. Několikrát čelil výtkám předsedajících schůze, že nemluví k věci, tedy k důvodnosti zrychleného projednávání novely. Okamura to odmítl s poukazem na své přednostní právo. "Jestli se vám nelíbí, že je to dlouhý, tak nemáte navrhovat takovýhle paskvily," uvedl k délce svého vystoupení. Paskvilem je podle Okamury novela kvůli tomu, že ji vládní poslanci chtějí upravit a opětovně omezit její platnost.

Vedle Okamury, který mluvil 187 minut, se do úvodní debaty přihlásil také předseda poslanců SPD Radim Fiala, který je z titulu funkce rovněž řečníkem s přednostním právem. Nebyl však v jednacím sále a jeho přihláška propadla. V debatě tak vystoupil poslanec SPD Jaroslav Bašta.