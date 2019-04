Tokio - Zakladatel a generální ředitel japonské společnosti SoftBank Masajoši Son prodělal více než 130 milionů dolarů (téměř tři miliardy Kč) na osobních investicích do kryptoměny bitcoin. S odvoláním na informované zdroje to uvedl list Financial Times. Pro miliardáře Sona je uvedená ztráta zanedbatelná. Jmění druhého nejbohatšího Japonce činí asi 21 miliard dolarů (přes 480 miliard Kč).

Son patří k řadě investorů, které zasáhl několikaměsíční prudký propad kurzu bitcoinu, jenž následoval po rychlém výstupu na rekord. Do bitcoinu investoval v prosinci 2017, kdy cena kryptoměny přesahovala 19.000 dolarů. V té době SoftBank za 3,3 miliardy dolarů kupovala newyorskou investiční firmu Fortress Investment a právě její šéf, pro bitcoin zapálený Peter Briger, zřejmě patřil k těm, kdo Sonovi investici doporučili.

Šéf společnosti SoftBank své bitcoiny prodával začátkem roku 2018, kdy se kurz propadal. Nyní se bitcoin prodává zhruba za 5600 dolarů.

Na rozdíl od osobní ztráty Masajošiho Sona jeho firma SoftBank, která se věnuje investicím převážně do technologických firem, na bitcoinech vydělala. Fortress Investment pod vedením Petera Brigera investovala do bitcoinů v roce 2013, kdy kryptoměna byla jen okrajovou technologií. V době dokončení akvizice měly zděděné - a také prodané - bitcoiny hodnotu kolem 200 milionů dolarů.