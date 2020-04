Šéf školské asociace si neumí představit metrové rozestupy žáků

Praha - Předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý si neumí představit, jak by školy měly po svém znovuotevření zajišťovat metrové rozestupy mezi žáky. Tuto možnost zmínil premiér Andrej Babiš (ANO) v rozhovoru na serveru Blesk.cz. Pokud by se školy měly otevřít s takovým opatřením, bylo by podle Černého lepší, aby raději zůstaly zavřené a pokračovaly ve výuce online. Řekl to dnes ČTK. Ministerstvo školství uvedlo, že se k možným opatřením vyjádří, až je upřesní ministerstvo zdravotnictví.

Babiš řekl, že by se školy měly začít otvírat postupně, nejprve školky a první stupeň základních škol. Podle něj k tomu bude třeba přijmout určitá ochranná opatření, například zajistit alespoň metrové rozestupy mezi žáky.

"Nevím, jestli pan premiér byl někdy ve škole v posledních letech. Já si to vůbec neumím představit," uvedl Černý. "Jestli mají děti ve škole sedět v metrových rozestupech a de facto si nehrát, nehýbat se a tak dále, tak ať se teda radši učí doma online, jak se to teď školy postupně učí," řekl.

Školy jsou kvůli šíření koronaviru zavřené od 11. března do odvolání. Na doporučení ministerstva školství pokračují ale ve výuce na dálku. Podle Černého to sice některé školy zpočátku moc neuměly, ale nyní se už zlepšují. "Tak mi připadá, než výuka ve škole s omezeními, tak to už výuka online by byla lepší," řekl.

Podle mluvčí ministerstva školství Anety Lednové záleží na tom, jak situaci vyhodnotí ministerstvo zdravotnictví (MZd). "Jakmile bude ze strany MZd upřesněn nejpravděpodobnější scénář vývoje epidemie, jsme připraveni konzultovat jednotlivé návrhy i jejich proveditelnost na školách," uvedla.

Černý dodal, že snahy o znovuotevření škol navzdory různým omezením budou mít zřejmě ekonomické důvody. Řada lidí nyní kvůli zavřeným školám musí být doma a nemůže pracovat.

Podle něj by byla potíž s chováním dětí i s prostorem ve školách. Například v Masarykově ZŠ v pražských Klánovicích, kde je ředitelem, mají největší třídy 60 metrů čtverečních. Ve třídách bývá i 30 dětí, které sedí v lavicích po dvou. Podle Černého by se kvůli metrovému rozestupu musely posadit na kraj. Další lavice by se pak musela posunout dál, a děti by tak zřejmě musely sedět na jednom místě po celý den, dodal.

Jako možná opatření zmínil premiér také rozfázování začátků vyučovacích hodin nebo kontrolu symptomů nákazy koronavirem. Zejména kontroly zdravotního stavu žáků by si Černý do jisté míry představit uměl. "Asi když to jde v jiných budovách, tak by to asi šlo i tady (ve škole)," řekl.

Rozfázování hodin by podle něj zřejmě znamenalo, že by se vypnulo zvonění a vyučování by začínalo různě, aby se děti nepotkávaly. Podle Černého by to z pohledu organizace školy byla ale "šílená pakárna". "Na druhém stupni, kde se střídají učitelé, si to neumím představit," řekl.

Babiš vyjádřil přesvědčení, že se žáci a studenti všech typů škol vrátí ke standardní výuce ještě před letními prázdninami. Konkrétní plán by podle něj vláda měla představit po Velikonocích.