Šéf Škody se chce zaměřit na elektrifikaci a digitalizaci

Mladá Boleslav - Nový předseda představenstva automobilky Škoda Auto Thomas Schäfer hodlá věnovat zvláštní pozornost elektrifikaci a digitalizaci produktů firmy. Jde podle něj o klíč k tomu, aby automobilka zůstala pro zákazníky atraktivní, a chce, aby produkty firmy odpovídaly přání zákazníků. Schäfer to uvedl ve svém prvním dopisu zaměstnancům, který má ČTK k dispozici.

"V blízké budoucnosti bude automobil elektrický a plně propojený se svým okolím. Proto hodlám věnovat zvláštní pozornost další elektrifikaci a digitalizaci našich produktů. Jsou klíčem k tomu, aby automobilka zůstala pro své zákazníky i nadále atraktivní," uvedl Schäfer. Svou představu automobilka podle něj ukáže na modelu Enyaq iV. Jde o první SUV s čistě elektrickým pohonem, představeno bude 1. září v Praze. Od začátku roku 2019 do konce roku 2022 má být představeno 30 nových modelů, modernizací nebo variant modelů značky.

"Pro mě je důležité, aby vše, co děláme, vycházelo z přání našich zákazníků. Za jejich peníze jim vždy musíme nabídnout o něco více a příjemně je překvapit. Právě to je spolu s vynikajícím týmem a kvalitou produktů pro naši značku charakteristické a bude tomu tak i v budoucnu," uvedl dále Schäfer.

V dopisu neopomenul zmínit současnou situaci, kdy na světové hospodářství dopadá pandemie koronaviru. "Společně začínáme novou kapitolu a podnikneme další kroky v procesu transformace," napsal. Podle něj "to určitě nebude procházka růžovou zahradou".

Padesátiletý Thomas Schäfer se stal předsedou představenstva Škody Auto v pondělí 3. srpna, předtím působil jako generální ředitel jihoafrického zastoupení koncernu Volkswagen s působností i pro celý subsaharský africký region. Nahradil Bernharda Maiera, který z funkce odešel po necelých pěti letech.

Podle předsedy podnikové rady Jaroslava Povšíka zatím není jasné, kam Schäfer automobilku nasměruje. "Je to pro mě takzvaně králík vytažený z klobouku, o kterém jsem prakticky nikdy neslyšel. Pochází z Jižní Afriky, v rámci značky se tomu říká větší dílna, je to něco menšího než Kvasiny," řekl Povšík. "Před měsícem jsem s ním mluvil, položil jsem mu otázku číslo jedna, jestli přichází Škodu ztlumit, nebo rozvíjet. A on řekl: vždycky hraju za tým, kde jsem kapitánem," uvedl Povšík.

Ředitel Volkswagenu Herbert Diess v minulých dnech listu Frankfurter Allgemeine Zeitung řekl, že Škoda co do objemu prodaných aut "není dostatečně agresivní" v konkurencí s Korejci a Francouzi. Automobilka musí podle něho posílit pozice v segmentu cenově výhodných aut.

Provozní zisk Škody Auto se v prvním pololetí propadl kvůli pandemii koronaviru téměř o tři čtvrtiny na 228 milionů eur (zhruba šest miliard Kč) z 824 milionů eur před rokem. Tržby Škody Auto v pololetí klesly o více než čtvrtinu na 7,5 miliardy eur (196,5 miliardy Kč) z 10,2 miliardy eur před rokem. Firma očekává postupné oživení trhu ve třetím čtvrtletí. Považuje za možné, že ve čtvrtém čtvrtletí se vrátí na loňskou úroveň.

Škoda Auto loni dodala celosvětově 1,24 milionu aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích. Zaměstnává téměř 39.000 lidí, z toho v ČR téměř 34.000.