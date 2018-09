Praha - Nadále rostoucí sportovní kvalitu, ale také divácký zájem očekává od nového ročníku Chance ligy, druhé nejvyšší domácí hokejové soutěže, její ředitel Pavel Setikovský. Je přesvědčený, že velkým přínosem pro všechny účastníky bude právě spolupráce se sázkovou kanceláří, novým titulárním partnerem první hokejové ligy, v jejímž názvu má figurovat pět sezon.

Během minulé sezony padl rekord v průměrné návštěvnosti první ligy - počet 1892 diváků na zápas byl třetím nejvyšším mezi srovnatelnými evropskými soutěžemi a překonal i elitní ligy na Slovensku, v Norsku, Francii či Dánsku. Lze očekávat, že v nadcházejícím ročníku dojde k dalšímu vylepšení historického maxima.

"Myslím, že přijde další nárůst návštěvnosti, protože tady máme dohromady sestup tradičního klubu Jihlavy, extrémní ambice Budějovic, které jsou nejnavštěvovanějším druholigovým klubem Evropy (domácí průměr 5869 diváků) a příchod Jardy Jágra, což je pro tuto soutěž špička. A když k tomu přičteme účast Vsetína, to všechno budou pro diváky velké taháky," řekl Setikovský na dnešní tiskové konferenci.

Již dříve oznámenou novinkou pro novou sezonu je spolupráce se společností Chance. "Přináší to peníze do jednotlivých týmů a na této úrovni nejde o malé peníze. Pro některé kluby jde o částku velkou a zásadní. Doufám, že to bude následně přínos jak na hráčském poli, tak i v zázemí jednotlivých klubů," přál si Setikovský.

"Kluby ale jinak splňují, co splňovat mají, snaží se také postupně vylepšit zázemí pro hostující tým a rozhodčí. Jen v Prostějově se zastavil čas. Tam je stadion trošku problematický a podmínky pro hostující tým se tam neslučují s dnešní dobou," připustil Setikovský.

Soutěže se zúčastní 15 týmů, a to bez hrozby sestupu. "Což je tak nastaveno v rámci projektu, jenž směřuje k mistrovství světa dvacítek v Pardubicích v roce 2020. Minulý rok nám zasáhlo do hry 106 juniorů, z toho 30 alespoň v polovině utkání. Za posledních pět let došlo k nárůstu celkového počtu hráčů juniorů o 40 procent, těch, co nastoupili alespoň v polovině duelů, dokonce o 50 procent," připomněl Setikovský.

Veškeré zápasy Chance ligy mají být nově zpřístupněny na Hokejka TV. Kromě živých streamů z první ligy bude pokračovat i vysílání zápasů extraligy, která začne 14. září. "Zpočátku budou streamy zdarma, od 15. října by měly být zpoplatněny. Měsíční přístup bude za 99 korun, za celou sezonu zaplatí fanoušci 499 korun," uvedla Jana Obermajerová, předsedkyně představenstva a ředitelka společnosti BPA sport marketing, jež je novým marketingovým partnerem soutěže.

Seriál základní části o délce 60 kol začne v sobotu a skončí 26. února. Následovat bude play off a dva nejúspěšnější celky si opět zajistí účast ve čtyřčlenné baráži o extraligu.