Šéf Senátu vyzval k dodržování pravidel, kritizoval Babiše a Zemana

Praha - Chování premiéra Andreje Babiše (ANO) je podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) nevypočitatelné a bezohledné. Jednání prezidenta Miloše Zemana ve vztahu k oponentům považuje Vystrčil za neomalené a nepřijatelné. Podle šéfa horní komory tito ústavní činitelé nedodržováním pravidel a společenských norem přispívají k jejich destrukci, a tím k chaosu. Vystrčil to dnes řekl novinářům.

"Premiér se i v případě nejbližších spolupracovníků, kteří mají největší váhu a povinnost bojovat proti pandemii, chová nevypočitatelně, bezohledně, neslušně," prohlásil Vystrčil. Reagoval tak na způsob odvolání Jana Blatného (za ANO) z funkce ministra zdravotnictví, který se o svém sesazení dozvěděl z médií. Vystrčil proto pokládá takovéto chování za neslušné, demoralizující a ponižující. Označil to za "naprostý úpadek lidský a manažerský". Premiér zatím na kritiku veřejně nereagoval.

Za neomalené a nepřijatelné Vystrčil považuje to, pokud se ústavní činitelé, například prezident, vysmívají lidem, opovržlivě vyjadřují o jejich práci či inteligenci. "Považuji za projev nejhlubšího úpadku, pokud jsou zástupci například médií nazýváni hyenami anebo ochránci naší bezpečnosti čučkaři," uvedl Vystrčil ke dvěma ze Zemanových výroků. Prezidentův mluvčí následně na twitteru označil Vystrčila za "vrchního pokrytce".

Za zásadní ohrožení bezpečnosti označil Vystrčil také skutečnost, že část vládních činitelů ignoruje stanoviska bezpečnostních složek a do přípravy výstavby nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany chce začlenit ruskou firmu Rosatom. Za chybu označil předseda Senátu odvolání vládního zmocněnce pro jadernou energetiku Jaroslava Míla. Vystrčil mluvil také o provádění pochybných nahodilých opatření pod heslem "Nerušte, my bojujeme s covidem", o ignorování závěrů NKÚ o pochybeních v hospodaření státu, o svalování viny na druhé.

"Obcházení a nedodržování pravidel se stává vlastně hlavním nástrojem vládnutí," prohlásil předseda Senátu. Pokládá to za devastaci dobrých mravů a společenských norem a zásadní ohrožení svobody a demokracie a úspěšné budoucnosti ČR. Lidé by podle Vystrčila neměli podlehnout pocitu, že nositelé kritizovaného chování jsou neporazitelní. "My se prostě nesmíme vzdát. Když přestaneme dodržovat léty prověřené demokratické principy, tak to potom vede jedině k chaosu a úpadku," dodal předseda Senátu.