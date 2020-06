Šéf Senátu Vystrčil oznámí své rozhodnutí o misi na Tchaj-wan

Praha - Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) dnes oznámí své rozhodnutí, zda přes čínské varování navštíví Tchaj-wan. Očekává se, že cestu uskuteční. Podle informací České televize by to mělo být koncem srpna. Misi v doprovodu podnikatelů chystal už Vystrčilův zesnulý předchůdce Jaroslav Kubera (ODS).

Mezi důvody, proč by měl ostrovní stát navštívit, Vystrčil v minulých dnech uváděl tlak Číny na to, aby se mise neuskutečnila. Podle předsedy Senátu se Česko nesmí nechat zastrašit, nechat si zasahovat do svých suverénních záležitostí a stát se čínským lokajem, i kdyby to mělo mít nějaký dopad na česko-čínské obchodní vztahy.

Čína považuje Tchaj-wan za svou vzpurnou provincii a opakovaně vyjádřila nelibost nad kontakty českých představitelů s tchajwanskými. Peking prosazuje politiku jedné Číny, a dlouhodobě se snaží o opětovné připojení ostrova k pevninské Číně. ČR, stejně jako celá EU nebo USA, politiku jedné Číny uznává. Mezi nejhlasitější odpůrce tchajwanské mise předsedy Senátu patří prezident Miloš Zeman.