Šéf Senátu Vystrčil navzdory čínskému varování navštíví Tchaj-wan

Praha - Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) navzdory čínskému varování navštíví Tchaj-wan. Mise, kterou plánoval už jeho zesnulý předchůdce Jaroslav Kubera (ODS), by se měla uskutečnit od 30. srpna zhruba do 5. září. Vystrčil to dnes oznámil novinářům. Počítá s tím, že ho doprovodí zástupci firem kvůli posílení česko-tchajwanské obchodní spolupráce.

Mezi důvody, proč by se měla cesta uskutečnit, zopakoval Vystrčil tlak Číny na to, aby se mise neuskutečnila i další čínské pokusy o zásahy do jeho činnosti. Česko podle něj nemá "počítat groše", ale dbát na hodnoty. Ocenil i podporu dalších členů horní komory. Vystrčil počítá s tím, že by měla mise využít vládní letadlo. "Předpokládám, že přístup ministra obrany bude standardní, není důvod, když vládním letadlem létá prezident nebo premiér, proč by jím nemohla letět delegace předsedy Senátu," řekl.

Čína považuje Tchaj-wan za svou vzpurnou provincii. Peking prosazuje politiku jedné Číny a dlouhodobě se snaží o opětovné připojení ostrova k Číně. ČR, stejně jako celá EU nebo USA, politiku jedné Číny uznává.

Vystrčil řekl, že má k cestě dva hlavní důvody. Misi považuje za správnou z hlediska ekonomického rozvoje, rozvoje vzdělání, vědy a kultury. Druhý důvod je podle něj vnitrozemský. V poslední době se podle něj ukázalo, že hodnoty revoluce z roku 1989 jako vláda práva, svoboda a demokracie se střetávají s "počítáním grošů". "Buď budeme držet principy, nebo počítat groše. Já se přikláním k tomu, abychom dodržovali své hodnoty a principy a přestali počítat groše, jednou bychom mohli zjistit, že už žádné nemáme," varoval.

Čínské velvyslanectví v lednu před cestou na Tchaj-wan varovalo Kuberu dopisem, který tehdejší šéf Senátu obdržel na Hradě při setkání se prezidentem Milošem Zemanem a předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO). Dopis, v němž ambasáda varovala Kuberu i podnikatele před následky mise, prezidentská kancelář podpořila dvěma podpůrnými přípisy. Zhruba o týden později Kubera náhle zemřel na infarkt. Bylo to několik dní poté, co navštívil i čínské velvyslanectví. Okolnosti vzniku dopisu a jeho předání zůstávají nevyjasněné. Podle některých informací za dopisem stojí prezidentův kancléř Vratislav Mynář, který to odmítá.

Nejvyšší ústavní činitelé postup čínského velvyslanectví, který byl podle kritiků nepřípustným vyhrožováním, odmítli. Zeman nebo Vondráček přesto s tchajwanskou misí předsedy Senátu nesouhlasili. Nedoporučilo ji ani ministerstvo zahraničí.

Šéf senátního výboru Drahoš pojede na Tchaj-wan na konci října

Předseda školského výboru Senátu Jiří Drahoš navštíví Tchaj-wan na konci října. Oficiální cestou naváže na cestu Vystrčila. Někdejší kandidát na prezidenta to dnes řekl ve videu, které zveřejnil na twitteru. Na oficiální návštěvě ho doprovodí vědci z Akademie věd a vysokých škol. Drahoš doufá, že jeho cesta přispěje i k posílení vztahů i na politické úrovni.

Drahoš ocenil, že Tchaj-wan Česku v době koronavirové krize daroval zdravotnický materiál, za což mu poděkoval. "Rozhodl jsem se nezůstat jen u slov a koncem října se na Tchaj-wan vydám na oficiální návštěvu," řekl. Poznamenal, že přijal pozvání jako předseda školského senátního výboru.

Cestou naváže na návštěvu předsedy Senátu Vystrčila, který ji oznámil dnes dopoledne. Drahoš se chce zaměřit na rozvoj vědecké spolupráce. Na návštěvě ho proto doprovodí vědci z Akademie věd a vysokých škol například z oblasti kybernetické bezpečnosti či epidemiologie. "Tchaj-wan dosahuje v těchto oborech pozoruhodných výsledků a výměna zkušeností tak pro nás bude nepochybně velmi cenná," dodal.

Podle tiskové zprávy se cesta uskuteční 22. až 29. října a kromě vědecké spolupráce bude jejím cílem i výměna zkušeností v boji s pandemií nového koronaviru. Drahoš podotkl, že se zástupci Tchaj-wanu spolupracoval v minulosti jako vědec i jako předseda Akademie věd.

V rámci svého pobytu Drahoš zahájí Česko-tchajwanské technologické dny a převezme čestnou profesuru od National Tsing Hua University. V plánu má také návštěvu Výzkumného institutu průmyslových technologií, vědeckého parku či několika vybraných počítačových firem.