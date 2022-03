Šéf Senátu Vystrčil byl pozitivně testován na covid-19

Praha - Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) byl pozitivně testován na covid-19. Diagnózu prokázal PCR test, který šéf horní parlamentní komory absolvoval po ranním výsledku antigenního testu. Vystrčil poté na twitteru oznámil, že ruší program a odchází do izolace.

Šéf horní parlamentní komory má podle senátní tiskové tajemnice Jany Taušové příznaky nemoci, necítí se dobře. "Veškerý program vyžadující jeho osobní účast je zrušen. V práci pokračuje distančně, z domácí izolace podle možností aktuálního zdravotního stavu," uvedla Taušová.

"Věřím, že telefonáty a videokonference budu zvládat. Buďte zdrávi a dávejte na sebe pozor," vzkázal prostřednictvím tiskové tajemnice Vystrčil. Kvůli podezření na koronavirus byl předseda Senátu preventivní karanténě předloni zkraje zimy a loni v únoru, tehdy se u něj nemoc nepotvrdila.

Vystrčil se zařadil mezi početnou skupinu politiků včetně prezidenta Miloše Zemana, kteří se během epidemie nakazili koronavirem. Podle dostupných údajů měli většinou mírný průběh a mohli pracovat z domova.

U Zemana se koronavirus prokázal loni koncem listopadu vzápětí poté, co se skoro po dvou měsících přesunul z Ústřední vojenské nemocnice do domácího ošetřování na zámku v Lánech. Prezident, který byl po třetí dávce očkování, se vrátil do nemocnice, kde dostal protilátky. Příznaky neměl, proto ho lékaři propustili do Lán, kde následující dva týdny v izolaci přijímal uchazeče o místo v nastupující vládě Petra Fialy (ODS) v prostoru odděleném plexisklem.

Koronavirem se dříve nakazil třeba i ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), a to ještě jako kandidát na vládní funkci. Právě kvůli izolaci ho Zeman nejmenoval jako ostatní členy vlády 17. prosince, ale až začátkem ledna.

V únoru oznámil pozitivní test na covid ministr kultury Martin Baxa (ODS), do izolace se minulý měsíc na několik dní přesunul také šéf české diplomacie Jan Lipavský (Piráti).

Izolace lidí s pozitivním testem na koronavirus nyní trvá sedm dní, hygienici ale už neposílají do karantény lidi po rizikovém kontaktu s nakaženým.