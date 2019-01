Praha - Předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) podpořil snahu zabránit zvažovanému unijnímu zákazu střeliva s olovem a olověných rybářských závaží kvůli jejich údajné škodlivosti. Uvedl to dnes při převzetí výzvy proti chystanému zákazu, kterou zorganizovali zástupci držitelů zbrojních průkazů, myslivců a rybářů. Navíc mu věnovali zachovalou olověnou střelu z bitvy u Slavkova jako důkaz, že přírodě neškodí a že se ani za dvě století v zemi nerozpustila.

Zvažovaný zákaz podle předsedy Senátu ke zlepšení životního prostředí nepomůže. "Myslím, že to (výzva) má šanci, obecně i v Senátu je odpor ke zbraňovým směrnicím," uvedl Kubera. "Já jsem 30 let měl doma olověné vodovodní trubky, čili podle těchto teorií už jsem tady dávno neměl být. Nevím, připadám si docela zdravý," dodal předseda Senátu ke kritizovanému tvrzení Evropské agentury pro chemické látky (ECHA), podle níž je zákaz třeba kvůli úhynu hlavně vodních ptáků na následky otravy olovem.

Iniciátoři výzvy se rozhodli ještě dnes výzvu předat také předsedovi Sněmovny Radku Vondráčkovi (ANO) a na úřad vlády. Později ji má obdržet rovněž prezident Miloš Zeman. Smyslem výzvy je to, aby se Česká republika ohradila proti chystanému zákazu olova ve střelivu. Prezident uskupení Liga Libe Pavel Černý věří tomu, že si čeští politici zachovají zdravý rozum a nepodlehnou hysterii.

"Myslíme, že je to nesmysl, nepřispěje to k žádné ochraně, bude to kontraproduktivní," uvedl zástupce Českomoravské myslivecké jednoty Bohumil Straka. Podle něj by užívání střel z oceli, mosazi, bismutu nebo wolframu zhoršilo bezpečnost střelby. Zvýšily by mimo jiné riziko zasažení lovce odraženými střelami.

Tvůrci výzvy podle svého prohlášení zastupují tři čtvrtě milionu českých občanů. Jejich požadavek je obsažen také v petici za schválení ústavního práva na legální vlastnictví zbraní za účelem zajištění obrany a bezpečnosti státu, kterou podepsalo 81.000 lidí.