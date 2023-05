Šéf senátorů STAN označil Canovův podnět k Ústavnímu soudu za jeho akci

Praha - Podnět k Ústavnímu soudu na zrušení nižší valorizace penzí byl podle šéfa senátorů STAN Jana Sobotky individuální akcí člena frakce Michaela Canova (SLK). Sobotka o ní nevěděl a nemá ani informace o tom, že by o ní věděli jeho kolegové a kdo se pod podnět spolu s Canovem podepsal. Sobotka to řekl novinářům.

"Já jsem o tom informován nebyl. Předpokládám, že ani moji kolegové. Byla to jeho (Canovova) individuální aktivita," uvedl předseda klubu. Nemá informace o tom, kdo se pod podnět spolupodepsal. "Není to věc našeho klubu, je to věc pana senátora Canova," dodal Sobotka.

Canov předložil podnět Ústavnímu soudu minulý čtvrtek, o den dříve než poslanci ANO. V pondělí požádal o jeho zpětvzetí. Svou aktivitu zatím nechtěl komentovat s tím, že se k ní vyjádří ve čtvrtek odpoledne.

Canov patřil mezi 12 senátorů z řad Starostů, KDU-ČSL, Pirátů, ANO, ČSSD a hnutí SEN 21, kteří počátkem března odmítli spornou důchodovou novelu podpořit. Neúspěšně navrhoval zamítnutí "nikoli pro věcný obsah", ale kvůli formě přijetí, tedy ve stavu legislativní nouze, ačkoli k ní nebyly naplněny podmínky. Stejný počet senátorů, mimo jiné i z řad ODS, se hlasování zdržel. Návrh na zrušení zákona musí podat minimálně 17 senátorů.

Podobně poslanci ANO svůj návrh na nižší červnovou valorizaci důchodů odůvodnili protiústavností právní úpravy, kterou spatřují v nepřípustné retroaktivitě a způsobu projednávání novely ve stavu legislativní nouze ve Sněmovně. Obě skupiny žádaly přednostní projednání svých podání, soud další postup zatím nespecifikoval.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) minulý týden uvedl, že vláda zákon i způsob jeho přijetí před soudem obhájí. Odmítá tvrzení, že snížení mimořádné valorizace bylo retroaktivní a nabouralo očekávání zvýšení důchodů.

Průměrná měsíční penze podle novely vzroste od června o 760 korun místo předpokládaných 1770 korun, jak by tomu bylo podle běžných zákonných pravidel. Snížení valorizace je podle vlády nutné pro stabilizaci veřejných financí, stát jen za letošek ušetří 19,4 miliardy korun. Opozice naopak mluví o ožebračování nebo okrádání důchodců, kteří jen letos přijdou v průměru zhruba o 7000 korun.