Šéf ruské diplomacie Lavrov vítá pozitivní signály přicházející od Tálibánu

Moskva/Kábul - Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov uvedl, že vnímá slibné signály ze strany afghánského islamistického hnutí Tálibán. Uskupení podle něj dává najevo ochotu vést dialog s různými afghánskými silami. Lavrov však zároveň podtrhl, že Rusko nebude ukvapené v tom, aby Tálibán uznalo jako legitimní autoritu, informovala dnes agentura TASS.

"To, že nyní tálibové v Kábulu deklarují a také demonstrují v praxi své přání vážit si názoru druhých, považuji za pozitivní signál," řekl ruský ministr zahraničí. "Tálibové hovoří o přání mít vládu s účastí jiných politických sil a dávají najevo ochotu pokračovat v procesech včetně těch, které souvisejí se vzděláním dívek," pokračoval Lavrov.

Ministr však upozornil, že Rusko bude opatrné s oficiálním uznáním Tálibánu. "S uznáním stejně jako ostatní země nespěcháme. Včera (v pondělí) jsem hovořil s čínským ministrem zahraničních věcí Wangem I a sdílíme v tomto ohledu pozice," sdělil Lavrov. Moskva hnutí označuje za teroristickou organizaci.

Lavrov vyjádřil naději, že v Afghánistánu se podaří vytvořit přechodné orgány, které budou krokem k navrácení situace do normálu. "Podporujeme zahájení národního dialogu s účastí všech afghánských politických, etnických a konfesních skupin," sdělil Lavrov.

Hnutí Tálibán, které se v posledních dnech zmocnilo všech velkých afghánských měst, vyhlásilo všeobecnou amnestii pro všechny státní úředníky a vyzvalo je, aby se vrátili do práce. Vysoce postavený představitel Tálibánu také apeloval na ženy, aby se podílely na chodu státu. Velká část Afghánců však k výrokům členů hnutí přistupuje s velkou dávkou skepse, přestože se povstalci v posledních letech snažili ukázat větší umírněnost, podotkla tisková agentura AP.

Zvláštní zmocněnec prezidenta Vladimira Putina pro Afghánistán Zamir Kabulov v pondělí informoval, že dnes se má s představitelem Tálibánu sejít ruský velvyslanec v Afghánistánu.

Podle Turecka Tálibán vyslal po vstupu do Kábulu pozitivní signály

Hnutí Tálibán vyslalo po vstupu do Kábulu afghánskému lidu i do zahraničí pozitivní signály. Uvedl to dnes turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu, informovala agentura AFP. Podle něj Turecko udržuje v Afghánistánu dialog se všemi stranami. Ankara již dříve uvedla, že má zájem provozovat v Kábulu mezinárodní letiště po odchodu mezinárodních vojenských jednotek ze země. Země se ale současně obává migrační vlny z Afghánistánu. Řecko vyzvalo Evropskou unii, aby se začala připravovat na příchod utečenců z asijské země.

"Kladně hodnotíme pozitivní vzkazy, které Tálibán vyslal do zahraničí, diplomatům a svému vlastnímu lidu," uvedl Çavuşoglu. Podle něj Turecko bude i nadále podporovat společenský a hospodářský rozvoj Afghánistánu. Chce jednat se všemi silami v zemi, které by mohly vytvořit přechodnou vládu.

Mluvčí Tálibánu v rozhovoru s televizí A Haber uvedl, že hnutí vnímá Turecko jako "bratrský stát" a chce s ním udržovat pozitivní vztahy. Tálibán chce s Ankarou jednat o spolupráci a finanční pomoci.

V neděli turecké ministerstvo zahraničí uvedlo, že nehodlá přerušit fungování svého velvyslanectví v Kábulu. Turecko ze země však evakuovalo přes 300 lidí speciálním letem a další lidi ze země odveze, až se stabilizuje situace na letišti v Kábulu. Od neděle se Turecko k fungování svého velvyslanectví nevyjádřilo. V pondělí ale turecká média psala o tom, že Ankara evakuaci svého diplomatického personálu zvažuje, podobně jako další členské státy Severoatlantické aliance.

Turecko má v Afghánistánu stále na 600 vojáků Ty se nyní podílejí na zaručení bezpečnosti na kábulském letišti. Již dříve Turecko vyjádřilo úmysl spravovat letiště po odchodu mezinárodních jednotek. Ankaře se v tom dostalo podpory od Spojených států, Tálibán plány Ankary naopak odmítl. Nejmenované zdroje v pondělí agentuře Reuters řekly, že Turecko už o správu letiště vzhledem k nepřehledné situaci dále neusiluje. Je však ochotné poskytnout Tálibánu s jeho provozem asistenci.

Turecko se také obává přílivu vysokého počtu utečenců z Afghánistánu. Podle dřívějších informací Turecko zpevňuje zábrany a další překážky na své hranici s Íránem, odkud lidé z Afghánistánu mohli proudit. Prezident Recep Tayyip Erdogan také odmítl žádost Spojených států, aby Turecko dočasně hostilo Afghánce, kteří čekají na vyřízení formalit pro vystěhování do USA.

Z migrační vlny se obává i sousední Řecko, uvedla agentura Reuters. Řecký ministr pro migraci Notis Mitarakis vyzval Evropskou unii, aby se na příchod utečenců z Afghánistánu začala připravovat. "Jasně říkáme, že nebudeme a nechceme být vstupní bránou do Evropy pro migranty a utečence, kteří se budou snažit dostat do Evropské unie," uvedl Mitarakis, podle kterého migrantů z Afghánistánu mohou být miliony.