Šéf rozpočtu EP: Potřebujeme peníze na obnovu po koronaviru

Předseda rozpočtového výboru Evropského parlamentu Johan Van Overtveldt je přesvědčen, že kvůli koronaviru prožívá Evropa tak těžké časy, jaké si před pár měsíci ani neuměla představit. Kromě obětí na lidských životech si virus vybírá velkou ekonomickou daň. Návrat bude pomalý a pozvolný, varuje Van Overtveldt a předpovídá, že ekonomika eurozóny zpomalí v tomto roce o 7,5 procenta. A to má jít o optimističtější výhled.

Ani za války se ekonomika nezastavila tak náhle. Pořád není nic jisté. Přijde druhá vlna pandemie? Budeme muset znovu omezovat veškeré aktivity? Jak na tom budou spotřebitelé a investoři?, ptá se předseda rozpočtového výboru Johan Van Overtveldt (skupina Evropských konzervativců a reformistů). Unie podle něj od samého začátku mobilizovala všechny dostupné prostředky na pomoc členským státům, aby podpořila jejich zdravotnictví a zmírnila dopady na ekonomiku a zaměstnanost. Parlament žádal také rozsáhlý balíček obnovy, který by evropské ekonomice z krize pomohl. „Fond obnovy musí být masivní a zároveň zahrnutý do dlouhodobého rozpočtu na období 2021-2027,“ zdůrazňuje Overtveldt.

S ohledem na to, že současný víceletý finanční rámec končí v prosinci, předseda rozpočtového výboru připomíná, že je nutné mít záložní plán pro případ, že by se státy na dlouhodobém rozpočtu po konci roku 2020 nedohodly včas.

„Blíží se červen, čas se krátí. Když víceletý rámec nestihneme schválit, utrpí tím současné Unijní programy a s nimi organizace a projekty spoléhající se na evropské peníze. Může tím utrpět i naše reputace.“

Overtveldt v této souvislosti vyzývá evropské instituce, aby bedlivě sledovaly postoj parlamentu, protože s novým dlouhodobým rozpočtem musí EP souhlasit. „Jeho souhlas je ale méně jistý, než tomu bylo u rozpočtu stávajícího. Komise a členské státy by tak měly mít neustále na zřeteli, o co parlament usiluje - v zájmu Evropanů zajistit, aby nový dlouhodobý rozpočet a fond obnovy byly co nejlepším vodítkem ze současné krize, která nás i tak poznamená na mnoho let dopředu,“ uvedl.

Předseda zároveň podtrhl, že tím, co stihla dosud Evropa zafinancovat a tím, že fond obnovy dosáhne - řekněme - bilionu eur, dělá unie více, než pokryl Marshallův plán.

Návrhy na podobu fondu obnovy by komise měla předložit v brzké době. Panují kolem něj ovšem hluboké neshody. Například v tom, zda by členské státy měly dostat půjčky nebo granty. Jedinou cestou je podle Van Overtveldta kompromis. „Tváří v tvář zemím, které krizi odnesly nejvíc, musíme být solidární. Jenže chce to i notnou dávku odpovědnosti.”

Zdroj: Diskuse na facebooku Evropského parlamentu